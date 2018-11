Saarijärven, Karstulan ja Kyyjärven yrittäjät juhlivat yhdessä – palkinnot metalli-, hirsi- ja turvealan firmoille

Saarijärven, Karstulan ja Kyyjärven vuoden yrittäjät palkittiin kuntien yhteisessä yrittäjäjuhlassa, joka järjestettiin Wanhoissa Wehkeissä Karstulassa lauantaina.

Saarijärven Yrittäjät ry palkitsi vuoden yrittäjänä kasvavan RTA-Metalli Oy:n, jonka pääosakas on toimitusjohtaja Hanna Auvinen. Osakkaina ovat myös yhtiön operatiivinen johtaja Timo Paananen, Elisa Hyökyvaara sekä yhtiön vuonna perustaneet Raimo Tapper ja Arvo Auvinen.

RTA-Metalli valmistaa laitekokonaisuuksia paperikoneisiin. Yrityksen pääasiakkaana on Valmet. RTA-Metalli työllistää 41 henkilöä. Tänä vuonna se on palkannut jo neljä uutta työntekijää ja laajentanut toimitilojaan. Parhaillaan yrityksen hallissa rakennetaan perustuksia uudelle suurelle jyrsinkoneelle. Koneinvestoinnin hinta on 1,5 miljoonaa euroa.

Viime tilikaudella RTA-Metalli kasvatti liikevaihtoaan 30 prosentilla 5,7 miljoonaan euroon.

Karstulan vuoden yrittäjän palkinnon sai Hirsityö Heikkilä Oy. Sen yrittäjiä ovat veljekset Johannes Heikkilä, Ilkka Heikkilä ja Martti Heikkilä. Yrityksen perusti vuonna 1995 heidän isänsä Erkki Heikkilä.

Karstulan Yrittäjät ry:n palkintoperusteiden mukaan yritys on puurakentamisen moniosaaja, joka toteuttaa huippuarkkitehtuuria parhaiden osaajien kanssa vaativissa kohteissa.

Hirsityö Heikkilän tunnetuimpia hirsityökohteita ovat muiden muassa Tampereella Särkänniemen huvipuiston Koiramäki, Helsingissä Lonnan saaren sauna sekä Jyväskylässä Toivolan Vanha Piha, jonne yritys teki hirsikorjauksia seitsemään rakennukseen.

Palkintoperusteiden mukaan yritys on päässyt käsityötä vaativalla toimialallaan kannattavaan ja terveeseen liiketoimintaan, jolla on hyvät kasvumahdollisuudet. Johannes Heikkilän mukaan yritys on viime vuosina työllistänyt kolmen yrittäjän lisäksi 1–4 muuta työntekijää.

Kyyjärven vuoden yrittäjänä palkittiin J&V Saukko Oy, jonka toimialoja ovat turvetuotanto, turpeen kuljetus sekä haketus. Yhtiön osakkaina ovat Jouni ja Vilho Saukko. Vilho Saukko on ollut turveyrittäjänä jo noin 40 vuotta. Osakeyhtiö perustettiin vuonna 2007, jolloin Jouni Saukko tuli yritykseen mukaan.

Yritys työllistää täysipäiväisesti viisi henkilöä, ja lisäksi kesäisin palkataan 3–6 kuskia. Kyyjärven yrittäjäyhdistyksen palkintoperusteissa yritystä kiitetäänkin paikallisten nuorten työllistämisestä.

Yrittäjäyhdistyksen mielestä Jouni Saukon mukaan tulo syntymäkuntansa Kyyjärven yritys- ja kunnalliselämään on hieno esimerkki onnistuneesta paluumuutosta.