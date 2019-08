Sadan suurimman pörssiyhtiön arvo nousi 21  000 miljardiin dollariin – Microsoft ohitti Applen

Maailman sadan suurimman pörssiyhtiön yhteenlaskettu markkina-arvo on 21 000 miljardia dollaria, kertoo konsulttiyhtiö PwC . Kasvua vuoden takaisesta kertyi viisi prosenttia.

Microsoft on ohittanut Applen maailman arvokkaimpana yhtiönä. Seuraavina ovat Amazon ja Googlen emoyhtiö Alphabet. Suomen arvokkaimmaksi yritykseksi on noussut Kone , joka on sivuuttanut Nokian ja Nordean .