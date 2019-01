Sakari suosii luomua, Anni jäi koukkuun säästämiseen – viisi Jyväskylän alakoululaista kertoo, mistä he saavat rahaa ja mihin he sitä käyttävät

Alakouluikäiset tienaavat kotitöillä viikkorahaa noin 20 euroa kuukaudessa ja tekevät harkittuja ostopäätöksiä. Vain osa kuitenkin säästää. Tällainen kokonaiskuva syntyi jyväskyläläisellä Kypärämäen koululla tehdystä minikyselystä, jossa viisi 11–12-vuotiasta oppilasta kertoi rahankäytöstään.

Sakari Kettunen, 11 vuotta:

Säästin pitkään Playstation-peliä varten. Se oli Lego Dimensions ja maksoi 100 euroa. Sitä varten piti tehdä hirveän paljon kotitöitä parin kuukauden ajan. Piti kerätä tietty määrä pisteitä, en nyt muista paljonko, mutta sain niitä kotitöistä, kuten imuroinnista ja tiskikoneen tyhjentämisestä. Kun pisteitä oli tarpeeksi, isi osti sen pelin. Tuntui tosi kivalta saada se ja pelasin sitä melkein joka päivä. Ruokakaupassa saan usein päättää, mitä ostetaan, koska tykkään kokata. Jauhelihan ostan aina luomuna, koska äiti on sanonut, että luomueläimet ovat saaneet elää paremman elämän kuin halpatuotetut.

Anni Kaipainen, 12 vuotta:

Säästän tällä hetkellä siihen, että haluaisin ostaa Soturikissat-kirjasarjan seitsemännen osan. Olen lukenut jo viisi ensimmäistä, kuudes minulla on odottamassa. Rahaa on kasassa jo yli sata euroa, mutta minulla on pieni ongelma: en raaski käyttää niitä rahoja. On kiva, että rahaa on niin paljon, mutta ärsyttää, kun en halua käyttää niitä. Rahaa saan esimerkiksi syntymäpäivälahjaksi sukulaisilta.

Vertti Miettinen, 12 vuotta:

Saan 20 euroa kuukausirahaa ja sitä vastaan teen kotitöitä ja autan perhettäni oikeastaan kaikenlaisissa asioissa. Tehtäviäni ovat esimerkiksi koiran ulkoiluttaminen ja astianpesukoneen tyhjentäminen. En varsinaisesti säästä mitään varten, mutta kerään rahat huoneessani salaiseen paikkaan. En kuitenkaan halua kertoa tarkemmin siitä paikasta. Jos löydän jotakin mielenkiintoista ostettavaa, mietin, onko hyvä idea ostaa se. Viimeksi ostin sipsipussin. Turhin ostos on ollut fidget spinner (sormihyrrä).

Aada Knuutinen, 12 vuotta:

Kerään rahaa säästöpossuun, mutten varsinaisesti säästä mihinkään erityiseen. Saan 20 euroa kuukausirahaa kotitöiden tekemisestä. Hommiini kuuluu esimerkiksi pyykkien laittoa, astianpesukoneen tyhjentämistä ja tällaisia perusasioita. Viimeksi viikonloppuna ostin kaksi pitkähihaista paitaa. Harkitsen aina ostoksia ainakin kymmenen kertaa, koska en halua ostaa mitään turhaa. Laitan usein myös äidille viestin ja äiti sanoo, että mieti nyt kaksi kertaa, tarvitsetko sitä oikeasti ja onko ostos järkevä.

Hilja Eskelinen, 11 vuotta:

Joskus olen yrittänyt säästää, mutta se ei oikein onnistu. Ne rahat vaan menevät johonkin. Viikkorahaa saan viisi euroa. Ostan välillä vaatteita, välillä karkkia.

