Samsungin tulos heikkeni odotuksia enemmän, avaintuotteiden kysyntä laski

Maailman suurimman älypuhelinvalmistajan Samsung Electronicsin tulos heikkeni viime vuoden viimeisellä neljänneksellä odotuksia enemmän noin 7,6 miljardiin dollariin. Laskua edellisvuoden loka–joulukuusta oli 31 prosenttia.

Yhtiön mukaan pudotuksen syynä oli sen avaintuotteiden heikentynyt kysyntä.

Myös muut puhelinvalmistajat kamppailevat älypuhelinten myynnin laskun kanssa. Kysyntä on heikentynyt etenkin Kiinassa, jonka talouskasvu on hidastunut ja maa on ajautunut sitkeään kauppasotaan Yhdysvaltojen kanssa.

Korealainen Samsung joutuu kilpailemaan yhä kovemmin kiinalaisten teknologiajättien kuten Huawein kanssa.