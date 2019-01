Samsungin tulos retkahti muistipiirien kysynnän vanavedessä

Maailman suurimman älypuhelinvalmistajan Samsung Electronicsin tulos heikkeni viime vuoden viimeisellä neljänneksellä odotuksia enemmän noin 7,6 miljardiin dollariin. Laskua edellisvuoden loka–joulukuusta oli 31 prosenttia.

Yhtiö selitti roimaa pudotusta avaintuotteiden, ennen kaikkea muistipiirien kysynnän heikkenemisellä. Niitä käytetään muun muassa tietokoneissa, palvelimissa ja älypuhelimissa. Bloombergin mukaan tulos jäi analyytikoiden ennusteista.

Samsung ennakoi, että sen arvokkaampien älypuhelinmallien myynti hidastuu. Kysyntä on heikentynyt etenkin Kiinassa, jonka talouskasvu on hidastunut. Maa on myös ajautunut sitkeään kauppasotaan Yhdysvaltojen kanssa.

Tammikuun alussa Samsung seurasi kilpailijaansa Applea ja joutui antamaan harvinaisen tulosvaroituksen. Teknologiajättien heikkenevää tuloskuntoa selittää kysyntäpulmien ohella tuotantokustannusten nousu.

Eteläkorealainen Samsung ja yhdysvaltalainen Apple joutuvat kilpailemaan globaaleista markkinaosuuksista yhä kovemmin kiinalaisten teknologiajättien kuten Huawein kanssa. Huawei kiilasi viime vuonna matkapuhelinten valmistajana kakkoseksi Applen ohi. Kiinalaisyhtiöiden asemaa pönkittää se, että ne ovat hallitsevassa asemassa kotimaan markkinoilla.

Samsung odottaa muistipiirien kysynnän pysyvän heikkona tämän vuoden ensimmäisellä neljänneksellä. Kysyntää heikentää muun muassa maailmantalouden yleinen epävarmuus.

---

Korjattu aiempaa uutista klo 13.30: Yhtiö esittää tuloskunnon syyksi muistipiirien huonoa myyntiä, ei niinkään älypuhelimien myynnin laskua. Aiemmassa versiossa puhuttiin muistikorteista, mutta kyse on muistipiireistä.