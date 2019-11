Saudi-Arabian öljyjätti Aramco vahvisti "historiallisen virstanpylvään" – maailman kannattavin yhtiö menee pörssiin luultavasti maailman suurimmalla osakeannilla

Saudi-Arabiassa valtion öljy-yhtiön Aramco on vahvistanut aikeensa listautua Riadin pörssiin. Vuosia velloneet listautumisaikeet vahvistettiin pian sen jälkeen, kun Saudi-Arabian pörssikauppaa sääntelevä viranomainen oli hyväksynyt yhtiön listautumisen.

– Tämä päivä on merkittävä virstanpylväs yhtiön historiassa, Aramcon puheenjohtaja Yasir al-Rumayyan sanoi.

Saudi-Arabia on kaavaillut öljyjätin listaamista jo pitkään osana maan tulonlähteiden monipuolistamista. Aramco tuottaa noin kymmenen prosenttia maailman öljystä.

Yhtiö sanoi, että osakkeen hinta ja niiden määrä selviävät myöhemmin. Yhtiö tai markkinaviranomainen eivät kertoneet, milloin listautumisanti voisi tapahtua. On kuitenkin arveltu, että kauppaa Aramcon osakkeilla voitaisiin käydä jo tämän vuoden puolella.

Aramcon listautumista on odotettu mielenkiinnolla, sillä yhtiön arvoksi on haarukoitu 1,5–2 biljoonaa dollaria. Yksi biljoona on tuhat miljardia.

Yhtiön on uskottu listautuvan kotimaansa pörssiin kahden prosentin osuudella yhtiöstä. Tämä tekisi Aramcon listautumisannista maailman suurimman, sillä kaksi prosenttia yhtiön arvosta tarkoittaisi yli 30 miljardia dollaria. Ennätystä pitää nykyisin hallussaan kiinalainen verkkokauppa Alibaba , jonka anti New Yorkin pörssiin mennessä oli 25 miljardia dollaria.

Aramcon on uskottu ensi vuonna listaavan kolme prosenttia yhtiöstä ulkomaalaiseen pörssiin. Aramcon puheenjohtaja al-Rumayyan kuitenkin ilmoitti tänään, ettei yhtiöllä ole tällä hetkellä suunnitelmissa listautua ulkomaiseen pörssiin.

Maailman kannattavin yhtiö

Vuodesta 2016 asti kaavailtua listautumista on venyttänyt kruununprinssi Mohammed bin Salmanin itsepintaisuus yhtiön arvosta. Salmanin mukaan Aramco on kahden biljoonan dollarin arvoinen, mutta nykyiset arviot ovat päätyneet pikemmin 1,6–1,7 biljoonan arvioihin.

Aramco julkisti myös yhtiön kolmen ensimmäisen vuosineljänneksen tuloksen. Yhtiö nettovoitto oli vuoden alusta syyskuun loppuun 68 miljardia dollaria.

Maailman kannattavimman yhtiön vuoden voitto oli 111 miljardia dollaria, mikä on enemmän kuin Applen, Googlen ja Exxon Mobilen tuotot yhteensä.

Lennokki-iskut häiritsivät öljyntuotantoa

Aramcon öljyntuotantoa häiritsivät syyskuussa yhtiön kahteen tuotantolaitokseen tehdyt lennokki-iskut, joista Saudi-Arabia ja Yhdysvallat ovat syyttäneet Irania. Öljyjätti kertoi iskujen jälkeen, että tuotanto supistui noin 5,7 miljoonalla tynnyrillä päivässä.

Myöhemmin yhtiö kertoi, että tuotannon pitäisi jälleen yltää tavanomaiseen 12 miljoonaan tynnyriin päivässä lokakuun loppuun mennessä.