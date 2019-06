Savon Media aloittaa koko toimituksellista henkilöstöä koskevat yt-neuvottelut – "He olisivat ansainneet huolettoman kesäloman"

Savon Media aloittaa yt-neuvottelut, kertoo yhtiön sanomalehti Savon Sanomat. Neuvottelut koskevat yhtiön koko toimituksellista henkilöstöä, johon kuuluu yli 90 ihmistä. Työvoiman vähennystarpeeksi kerrotaan enimmillään 12 henkilötyövuotta.

Neuvotteluissa haetaan entistä tehokkaampia toimintatapoja, kertoo Savon Sanomissa lehden vastaava päätoimittaja Seppo Rönkkö.

– Käsiteltäviä asioita ovat kaikki Savon Media Oy:n sisältötoimintojen toimintatavat, organisaatiorakenne, työntekijöiden toimenkuvat ja työvuorojärjestelyt, hän sanoo.

Neuvotteluissa tarkastellaan Rönkön mukaan Savon Media Oy:n lehtien toimituksellisen yhteistyön tiivistämistä. Neuvottelujen arvioidaan kestävän vähintään kuusi viikkoa.

Journalistiliiton Savon Sanomien ja Kuopion seudun lehtien pääluottamushenkilö Marita Tiihonen pitää tilannetta ikävänä.

– Vasta toissa talvena meillä oli yt-neuvottelut, joissa väkeä vähennettiin. On myös ikävä, että yt-neuvottelukutsu tuli juuri kesälomien alla. Työntekijöillä on erittäin työteliäs kevät takanaan, ja he olisivat ansainneet huolettoman kesäloman, Tiihonen kommentoi Savon Sanomissa.

Savon Media kustantaa 17 lehteä, joista suurimmat ovat Savon Sanomat, Iisalmen Sanomat, Warkauden Lehti ja Pieksämäen Lehti. Yhtiö on osa Keskisuomalainen -konsernia.