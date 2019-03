Selvitys: Jyväskylässä kannattaa ostaa oma asunto – katso, paljonko vuokralla asuminen tulee kalliimmaksi esimerkkitapauksessa

Omassa asunnossa asuminen on Jyväskylässä edullisempaa kuin vuokralla olo. Omassa 50-neliöisessä kaksiossa asuva jyväskyläläinen lyhentää asuntolainaa ja maksaa yhtiövastiketta keskimäärin 581 euroa kuukaudessa.

Vastaavassa asunnossa vuokralla elävä maksaa taas vuokraa keskimäärin 600 tai 743 euroa. Ero selittyy asunnon sijainnilla kaupungissa.

Tiedot käyvät ilmi rahoituspalveluiden vertailusivusto VertaaEnsin.fi:n tekemästä selvityksestä. Sen mukaan vuokra-asuminen on useassa Suomen kaupungissa edullisempaa kuin omistaminen, ainakin kuukausitasolla tarkasteltuna. Jyväskylässä näin ei kuitenkaan ole.

– Koska omistamisesta jää aina jotain käteen kun taas vuokralla asumisesta ei, omistusasunto on pitkässä juoksussa se taloudellisesti kannattavampi asumismuoto. Omistusasunnon arvo voi muutaman vuoden aikajaksolla laskea, mutta pitkällä aikavälillä tarkasteltuna se kannattaa kyllä, analysoi VertaaEnsin.fi:n toimitusjohtaja Jussi Valsta tiedotteessa.

Hän muistuttaa, että yhä useampi kuluttaja kuitenkin arvostaa joustavuutta ja vapautta omistusasuntoon sitoutumisen sijaan.

– Toisaalta asunnon omistajat maksavat itselleen, ja onnistuvat tätä kautta kasvattamaan varallisuuttaan.

Tutkimuksen mukaan 48 prosenttia suomalaisista asuu vuokralla tai asumisoikeusasunnossa. Näin suurin osa suunnittelee asuvansa jatkossakin.

Kahdeksan prosenttia asuu vuokralla, mutta suunnittelee asunnon ostoa tulevaisuudessa. Kaksi prosenttia asuu tällä hetkellä vuokralla, mutta omistaa yhden tai useamman sijoitusasunnon.

Omistusasunnossa asuvien suomalaisten määrä on melkein yhtä suuri kuin vuokralla asuvien (46 prosenttia). Yli kolmasosa vastaajista (35 prosenttia) asuu omistusasunnossa, mutta ei suunnittele sijoitusasunnon ostamista.

Seitsemän prosenttia suomalaisista asuu omistusasunnossa, jonka lisäksi heillä on yksi tai useampi sijoitusasunto.

Myös säästöpankkiryhmä on selvittänyt asumisen vaihtoehtoja. Ryhmän näkemyksen mukaan omistusasumisesta kertyvä asuntotulo on tällä hetkellä historiallisen korkealla Suomessa. Niinpä oman kodin hankinta on kannattavampaa kuin koskaan.

Se näkyy asuntomarkkinoilla omaa ensiasuntoaan tosi tarkoituksella etsivien määrän kasvuna ja toteutuneina asuntokauppoina. Myös kuluttajien asunnonostoaikeet ovat helmikuisen kuluttajabarometrin mukaan nousseet merkittävästi.

– Asuntotulo on kasvanut Suomessa pääkaupunkiseutua lukuun ottamatta. Omistusasuja tienaa asuntotuloa tällä hetkellä enemmän kuin koskaan, erityisesti muuttovoittoalueilla. Tämä johtuu siitä, että asuntojen hinnat ovat kehittyneet ansiotuloja hitaammin ja asuntojen vuokrat taas nousseet selvästi palkkoja enemmän, kertoo Sp-Kodin toimitusjohtaja Jukka Rantanen.