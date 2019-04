Seppälän K-Citymarketiin tulee sushibaari ja toistakymmentä työntekijää lisää – hypermarketin uudistus on tehty ruokatrendejä ja asiakkaiden arvoja haistellen

Kaksi vuotta valmistautumista ja runsaat neljä kuukautta toteutusta. Jyväskylän Seppälän K-Citymarketin elintarvikekauppias Vesa Nurminen on henkilökuntansa kanssa työstänyt 15-vuotiaaseen hypermarketiin uudistusta, jonka toivotaan vastaavan 2020-luvullakin asiakkaiden odotuksiin.

Seppälän K-Citymarketissa trendit näkyvät esimerkiksi sushibaarissa, joka on laatuaan ensimmäinen hypermarketin sisällä Jyväskylässä.

– Sushi on maailman kasvavin ruokatrendi. Sushibaari on ollut minulle pitkäaikainen haave, Nurminen kertoo.

Sushit tehdään kaupassa käsityönä, mikä tuo myymälään useita työpaikkoja.

Nurminen on palkannut ja palkkaa elintarvikeosastolle kaikkiaan toistakymmentä työntekijää lisää. Seppälän K-Citymarketissa on yhteensä noin sata työntekijää, joista puolet on kauppiaan ja puolet käyttötavaramyyntiä hoitavan Keskon palveluksessa.

Nurmisen mukaan lähes kaikkien tuoteryhmien valikoimat kasvavat, sillä hyllytilaa on aiempaa enemmän. Erityisesti muutos näkyy vege- eli kasvistuotteissa. Esimerkiksi kaura- ja soijajuomien tilat kolminkertaistuivat.

– Niiden myynti on hurjassa kasvussa, ja myös volyymit alkavat isoja, hän kertoo.

Samaan aikaan perinteisten maitotuotteiden myynti on laskussa.

Kasvibuumi ei ole kuitenkaan vähentänyt lihan myyntiä. Broilerin osuus myydystä lihasta kasvaa koko ajan.

Olutvalikoimaa on lisätty yli sadalla tuotteella, noin 750:een, kun erityisten pienpanimoiden oluita tulee hyllyihin enemmän. Mietojen, alle 5,5-prosenttisten viinien valikoima jopa kaksinkertaistuu.

– Kun aikaisemmin moni osti 24 tölkin olutlaatikoita, nyt ostetaan muutama pullo erilaisia oluita ja nautiskellaan, Nurminen kertoo.

Muissa tuotteissa nousevia ryhmiä ovat esimerkiksi pähkinät, kahvit ja texmex-tuotteet.

Trendien haistelun lisäksi kaupan on reagoitava asiakkaiden arvojen muutoksiin.

– Ekologiset ja eettiset asiat ovat hurjassa nosteessa. Olen varma, että yritykset, jotka osaavat tehdä valintoja ekologisten arvojen pohjalta ja osaavat viestiä niistä, ovat voittajia, Nurminen sanoo.

Hänen mukaansa pakastimien ja kylmähyllyjen kylmäaineen vaihtaminen hiilidioksidiin on vähentänyt myymälän ympäristökuormaa paljon.

Alkuvuoden aikana kiinteistön talotekniikka on uusittu kokonaan. Ilmanvaihtokoneet vaihdettiin energiatehokkaammiksi. Kylmäkoneiden lauhdelämpö hyödynnetään entistä paremmin ja automatiikka uusittiin kokonaan. Kaupassa on nyt ledivalaistus, jonka kirkkaus säädetään tarpeen mukaan.

Myymälän energiankulutus vähenee uudistusten ansiosta noin 30 prosenttia.

Ruokaosastolla on uusittu kaikki kalusteet, kylmäkoneet ja muut laitteet.

Nurminen ei muista, milloin on viimeksi pitänyt vapaapäivän, mutta silti hän pursuaa innostusta.

– Tuntuu, että olen ollut viime ajat flow-tilassa, hän sanoo.

Vaikka remontti on suunniteltu tarkkaan, Nurminen on halunnut toteuttaa myös useita kesken uudistuksen syntyneitä ideoita.

– Kun on ollut hyvä porukka ympärillä, on ollut helppo tehdä muutoksia.

Kauppias maksaa uudistuksesta noin kaksi miljoonaa ja Kesko noin kolme miljoonaa euroa.