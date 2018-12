Seppälän Prisma auki jouluun saakka 24/7, Citymarketit avaavat ovensa joka päivä läpi pyhien – katso tästä Jyväskylän markettien joulun aukioloajat

Osuuskauppa Keskimaa pidentää myymälöidensä aukioloaikoja jouluviikolla. Seppälän Prisma on auki ympäri vuorokauden 14.–23. joulukuuta. Jouluaattona kauppa sulkee ovensa kello 18. Joulupäivänä Seppälän Prisma on suljettu, tapaninpäivänä kauppa palvelee 10–23. Uudenvuodenaattona kauppa on normaalisti auki kello 7–23, uudenvuodenpäivänä 1.1. noudatetaan sunnuntaiaukioloaikaa eli 10–23.

Keljon ja Palokan Prismat ovat auki sunnuntaina 23.12. kello 7–23 eli arjen aukioloaikojen mukaisesti. Jouluaattona myymälät ovat auki kello 7–16, joulupäivänä kaupat ovat kiinni ja tapaninpäivänä palvellaan kello 10–23.

Lisäksi kaikki Keskimaan S-marketit ja Salet palvelevat aatonaattona arjen aukioloaikojen mukaisesti, jouluaattona asiakkaita palvellaan kello 16 asti.

– Viime jouluna saimme paljon hyvää palautetta laajennetuista aukioloajoista. Ne vapauttavat ihmiset käymään kaupassa silloin, kun se heidän aikatauluunsa sopii. Koska jouluaatto osuu tänä vuonna maanantaille, halusimme pidentää sunnuntain aukiolojamme asioinnin helpottamiseksi, kertoo Keskimaan toimialajohtaja Reima Loukkola tiedotteessa.

Citymarketit auki läpi pyhien

Jyväskylän Citymarketit ovat joulunaikaan ja vuodenvaihteessa auki joka päivä. Citymarketit palvelevat jouluaattona kello 8–18, joulupäivänä ja tapaninpäivänä 10–18. Uutenavuonna Seppälän Citymarket on auki sekä aattona että päivänä 8–21. Palokan ja Keljon Citymarketit avaavat ovensa uudenvuodenpäivänä kello 10.

Lidlit kiinni vain 25.12.

Jyväskylän seudun Lidlit lepäävät joulupäivänä, poikkeuksena Palokan myymälä, jossa 25.12. palvellaan kello 11–17. Jouluaattona Lidlit ovat auki kello 9–15 (Keljossa 9–16), tapanina 11–21, uudenvuodenaattona 8–20 ja uudenvuodenpäivänä 12–19 (Seppälä 12–20).