Sianlihan tullit alenevat kuumalla markkinalla Kiinassa – suomalaiset lihatalot uskovat toimien hillitsevän valtoimenaan kasvavaa sianlihan hintaa, joka nakertaa jo kysyntää

Kiina laskee pakastetun sianlihan tuontitulliaan ensi vuoden alusta, maan valtiovarainministeriö kertoo. Sianlihan osalta tariffi painuu 12 prosentista kahdeksaan prosenttiin.

Kiinassa kysyntä ulkomaiselle sianlihalle on kova. Sikoja tappava afrikkalainen sikarutto leviää maassa ja on ajanut aiemmin sianlihasta omavaraisen maan riippuvaiseksi tuontilihasta.

Suomesta lihaa Kiinaan vievät HKScan ja Atria , jotka ovat molemmat raportoineet vientinsä Kiinaan reipastuneen. Atria kertoi osavuosikatsauksessaan lokakuussa, että sen sianlihan tuotannosta jo noin 12 prosenttia kulkee Kiinaan.

– Eihän se nyt huonolta kuulosta, jos tullit tippuvat, toteaa Atrian toimitusjohtaja Juha Gröhn STT:lle.

Toimitusjohtajan mukaan tullien alennuksesta suoraan saatava hyöty jää kuitenkin vähäiseksi. Myös HKScanin viennistä vastaava johtaja Jukka Nikkinen sanoo, että vaikutus volyymille ja hinnoittelulle jää pieneksi, vaikka vaikutus onkin positiivinen.

– Tämä vaikuttaa enemmän symboliselta eleeltä. Olettaisin Kiinan haluavan varmistaa, että tuonti jatkuu korkealla tasolla. Toisaalta haluttaneen varmistaa, että kuluttajahinnat eivät jatka nousuaan, jotta kuluttajilla on mahdollista ostaa sianlihaa, Nikkinen sanoo.

Myös Gröhnin mukaan halvempien tullien suurin vaikutus voisi kohdistua sianlihan hintaan Kiinan markkinoilla. Hintakäyrä on tänä vuonna ampaissut jyrkästi ylöspäin siten, että Gröhnin mukaan vaikutukset sianlihan kysynnälle ovat kääntyneet kielteisiksi.

Sianliha on yksi tuote laajalla yli 850 tuotteen listalla, joiden tuontitullia Kiina laskee. Uutistoimisto Bloombergin laskelmien mukaan Kiinan alentaa tulleja, joka koskee kaikkiaan noin 350 miljardin euron arvoista tuontia. Listalla on muun muassa muita ruokatuotteita, lääkeaineita ja älypuhelinten komponentteja.

Vienti jatkaa kasvuaan

Kiinan oma sianlihan tuotanto on laskenut noin 40 prosenttia. Valtio on luonut suunnitelman, jolla on määrä päästä afrikkalaista sikaruttoa edeltävälle tasolle jo vuonna 2021.

Gröhn kuitenkin uskoo, että lihatalon vienti Kiinaan jatkaa kasvuaan ensi vuonna. Toimitusjohtajan arvion mukaan Atrian vienti voisi ensi vuonna olla 10–15 miljoonan kilon välillä, mikä tarkoittaisi 15–20 prosentin osuutta yhtiön sianlihan tuotannosta.

HKScanin Nikkinen sanoo myös, että yhtiöllä ei ole ollut vaikeuksia pysyä tavoitteissaan.

– Tälle vuodelle asetettu tavoite on viedä kuusi miljoonaa kiloa. Ensi vuonna tavoite on yhdeksän miljoonaa kiloa, Nikkinen sanoo ja lisää, että ensi vuoden tavoite on jopa ylitettävissä.

Kiinan tariffiuutiset piristivät kaupankäyntiä lihatalojen osakkeilla Helsingin pörssissä. Atrian ja HKScanin osakekurssit olivat kumpikin noin neljän prosentin nousussa aamupäivällä.

Sianlihaa on viety Kiinaan siinä määrin, että pieniä ja keskisuuria liha-alan yrittäjiä edustava Lihakeskusliitto älähti asiasta aiemmin joulukuussa. Liitto luonnehti sianlihapulaa kriittiseksi.

Atria ja HKScan tavoittelevat vientilupia Kiinaan lisäksi siipikarjalle ja naudanlihalle, sillä sikaruton aiheuttama tilanne Kiinan sianlihamarkkinassa vaikuttaa myös muiden lihalajien kysyntään.

Jopa puolet Kiinan sioista voi kuolla

Afrikkalainen sikarutto on sioille vaarallinen, helposti tarttuva verenvuotokuumetauti, jonka tautikuolleisuus on 80–100 prosentin luokkaa. Tauti on ihmiselle vaaraton.

Tautia havaittiin ensimmäisen kerran Pohjois-Kiinassa viime elokuussa. Sen jälkeen tauti levisi ympäri maan sikojen ruokajätteen ja saastuneen kuljetuskaluston välityksellä.

Asiantuntija-arvioiden mukaan 150–200 miljoonaa sikaa Kiinan noin 400 miljoonasta siasta voi kuolla afrikkalaiseen sikaruttoon. Kiinan virallisten lukujen mukaan sairauden vuoksi on teurastettu noin miljoona sikaa.

--

Lähteenä myös AFP.