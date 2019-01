Siirtohintakorotukset iskevät erityisesti pitkien etäisyyksien alueilla – Energiavirasto: Keskimäärin nousua voi olla kymmenistä euroista satoihin euroihin vuodessa

Verkkoyhtiöiden tekemät sähköverkkoinvestoinnit nostavat tavallisen kotitalouden sähkölaskua myös tulevina vuosina.

Energiavirasto arvioi, että nousu voi keskimäärin olla muutamasta kymmenestä eurosta muutamaan sataan euroon vuodessa. Verkkoyhtiöiden siirtohintojen korotukset ja yhtiöiden tuloksenteko ovat aiheuttaneet kovaa julkista mekkalaa viime vuosina.

Hintojen korotuksia perustellaan yhtiöiden sähköverkkoon tekemillä mittavilla investoinneilla, joista valtaosa liittyy maakaapelointiin ja muuhun verkon toimintavarmuuden parantamiseen. Viimeaikaiset myrskyjen aiheuttamat sähkökatkot ovat jälleen nostaneet keskustelua sähköverkon toimintavarmuudesta. Toimintavarmuuden parantamisella on kuitenkin iso hintalappu. Energiaviraston mukaan korvausinvestoinnit ovat vuosina 2014–2036 noin 10 miljardia euroa, ja vielä niissä ei olla edes puolimatkassa euroissa laskettuna.

"Joissakin tapauksissa hinnan nousut voivat olla myös suurempia"

Energiavirasto arvioi, että investointien takia sähkönsiirtohinnat voivat nousta tavallisella sähkönkäyttäjällä muutamasta kymmenestä eurosta muutamaan sataan euroon vuodessa. Sähkölämmittäjällä hinnan nousu voi olla vajaasta sadasta eurosta 250 euroon vuodessa, jos sähkön verotus pysyy ennallaan. Virasto pohjaa näkemyksensä professori Jarmo Partasen Sähkönsiirtohinnat ja toimitusvarmuus -selvityksen arvioihin.

Johtaja Antti Paananen Energiavirastosta muistuttaa, että arviot ovat keskiarvoja, joten joissakin tapauksissa hinnan nousut voivat olla myös suurempia. Verkkoyhtiöiden välillä on isoja eroja sähkönsiirtohinnoissa jo nyt. Paananen ennakoi, että hintaerot tulevat edelleen kasvamaan.

– Maaseudulla toimivilla yhtiöillä on enemmän investointitarpeita, jolloin heillä tulee paineita nostaa hintoja enemmän, Paananen sanoo STT:lle.

"Helsingissä ei ole tarvetta muuttaa verkkoinvestointien takia hintoja"

Paanasen mukaan isoja paineita sähkönsiirtohintojen nostoon on esimerkiksi Kainuussa toimivassa Loiste Sähköverkossa , Savoon nojautuvissa Savon Voima Verk o ssa ja Järvi-Suomen Energiassa , Pohjois-Karjalassa toimivassa PKS Sähkönsiirrossa ja hinnan nostoistaan paljon esillä olleessa Carunassa . Paanasen mukaan ne yhtiöt, joilla on jo nyt hintataso korkeampi, korottavat todennäköisesti hintoja eniten jatkossa. Usein näillä yhtiöillä on paljon verkkoa suhteessa asiakasmäärään.

– Hintaerot yhtiöiden välillä siirtohinnoissa tulevat vaan entisestään kasvamaan, Paananen sanoo.

Paanasen mukaan joidenkin maaseudulla toimivien verkkoyhtiöiden alueella luvassa voi olla ajan mittaan jopa useisiin satoihin euroihin nouseva sähkölaskun kasvu.

Osalla verkkoyhtiöistä investointitarpeet ovat puolestaan vähäiset. Näiden yhtiöiden asiakkaille ei Paanasen mukaan tule välttämättä juuri lainkaan nousua sähkölaskuun.

– Esimerkiksi Helsingissä ei ole tarvetta muuttaa verkkoinvestointien takia hintoja, Paananen huomauttaa.