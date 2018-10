Sijoittajat iskivät kyntensä vuokratontteihin – osa sopimuksista tulee asunnon omistajille kalliiksi

Asunto-osakeyhtiöiden vuokratonttien ehdoissa on valtavia eroja, vaikka uusien asuntojen markkinoinnissa ei välttämättä eroa huomaakaan.

– On iso ongelma, että asuntojen markkinoinnissa kaikki tonttimallit menevät samaan laariin, Suomen Hypoteekkiyhdistyksen (Hypo) sijoitusjohtaja Juho Pajari harmittelee.

– Oikein käytettynä vuokratontti on hyvä keino alentaa uudisasunnon ostokynnystä.

Hypo on vuokratonttimarkkinoilla iso toimija, sillä Hypon rahastoilla on noin 300 tonttia, joiden yhteisarvo on noin 530 miljoonaa euroa. Rahoitusneuvos Matti Inha kehitti jo vuonna 2004 vuokratonttikonseptin, joka mahdollisti taloyhtiön vuokratontin lunastamisen huoneistokohtaisesti ensimmäistä kertaa.

Inhan kehittämässä mallissa tontin vuokra ja tontin lunastushinta ovat inflaatiosidonnaisia ja tontin lunastusosuus on maksettavissa huoneistokohtaisesti pääasiassa vuosittain.

Hypon mallin periaatteiden mukaisesti toimii viisi tontti­rahastoa, joiden omistajina on pääasiassa eläkeyhtiöitä, eläkesäätiöitä ja eläkekassoja, jotka hakevat sijoituksilleen tasaista, 4–5 prosentin tuottoa. Kahdessa tonttirahastossa määräysvalta on LähiTapiolalla ja sen alueellisilla yhtiöillä.

– Tonttikonseptimme on läpi­näkyvä ja kotimaiset instituutio-omistajat ovat taloyhtiön asukkaiden turvana. 14 vuoden aikana on eletty myös finanssikriisin yli ilman ongelmia, Pajari sanoo.

Hypon konseptilla toimivat tonttirahastot eivät tee niin sanottua spekulatiivista tonttikauppaa. Ne eivät osallistu esimerkiksi tarjouskilpailuihin yksin ilman rakentajakumppania.

– Hypon tonttikonseptilla toimivat tonttirahastot eivät ole nostamassa tonttien hintoja, Pajari vakuuttaa.

Hypon malli oli ainoa yksityinen vuokratonttimalli pitkään, mutta viime vuosina sille on tullut useita kilpailijoita. Markkinoille on tullut esimerkiksi ulkomaisia tonttiyhtiöitä.

Tarjolla on muun muassa 100 vuoden sopimuksia, joissa tonttia ei voi lunastaa. On myös vuokrankorotusmalleja, joissa vuokra nousee nopeasti korkeaksi – korotuksia tehdään esimerkiksi kaksi kertaa vuodessa. Joissakin vaihto­ehdoissa tontin lunastushinta nousee automaattisin prosenttikorotuksin vuosittain.

Markkinoille on tullut myös määräaikaisia tonttirahastoja, jotka sijoittavat vain 7–10 vuodeksi.

– Mitä tapahtuu tontille sen jälkeen? Pajari ihmettelee.

Hänen mukaansa uusia toimijoita on tullut markkinoille, kun sijoittajat ovat negatiivisen korko­tason takia hakeneet rahalleen uusia kohteita.

– Uskon, että osa toimijoista poistuu tonttimarkkinoilta, kun korkotaso nousee.

Pajari arvioi, että vuokratonttimarkkinan arvo on Suomessa jo noin miljardi euroa.

– Siitä noin puolet on turvallisilla sopimuksilla. Jotkut tonttimallit puolestaan muodostuvat liian kalliiksi asuntojen omistajille, hän sanoo.

Pajarin mukaan Hypon mallilla toimivissa tonttirahastoissa taloyhtiöllä on oikeus lunastaa tontti vuosittain. Samoin osakas voi lunastaa oman osuutensa kerran vuodessa.

– Kun kohde valmistuu, yleensä noin 30 prosenttia osakkaista maksaa lunastusosuuden pois. Tosin pääkaupunkiseudulla lunastajia voi olla jopa puolet osakkaista.

Kuntien ja kaupunkien vuokra­tonteissa huoneistokohtaista lunastusmahdollisuutta ei ole.