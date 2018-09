Siparila Oy Vaajakoskelta sai Design from Finland -merkin

Vaajakoskella toimivalle Siparila Oy:lle on myönnetty Design from Finland -merkki pitkäjänteisestä muotoilutyöstä puusisustamisen parissa. Siparila on kehittänyt suomalaisesta puusta tuotteita, joita käytetään niin yritysten konttoreissa, hotellihuoneissa kuin kahviloissakin.

Siparila on tehnyt yhteistyötä muun muassa Ristomatti Ratian kanssa, joka muotoili Siparilalle kolmiulotteisen Vire-paneelin. Sitä on nyt viime vuosina nähty hotelleissa, kahviloissa ja jopa yritysten pääkonttoreissa.

Design from Finland -merkin brand manager Johanna Lahti kiittää Siparilan pitkäjänteistä työtä ja muotoiluosaamista.

– Perinteinen teollisuus parantaa asemaansa globaaleilla markkinoilla valtavasti, kun se panostaa muotoiluun, Lahti muistuttaa.

Siparilan tehtaat sijaitsevat Vaajakoskella, Parkanossa ja Kajaanissa. Yhtiö työllistää 100 puualan ammattilaista ja sen liikevaihto on 20 miljoonaa euroa. Siparila vie tuotteitaan Japaniin, Tanskaan, Hollantiin ja Kanadaan.