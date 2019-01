Sisustusarkkitehdeillä on nyt kysyntää, koska miellyttävä miljöö on yritykselle kilpailutekijä

Ilona Koponen avasi marraskuussa Yliopistonkadulle Sisustusarkkitehtitoimisto & Design Shopin. Aiemmin hän toimi Arkkitehtipalvelu Oy:n alihankkijana ja suunnitteli ympäristöjä kouluihin, päiväkoteihin, palvelutaloihin ja asuntoihin.

Oma työtila ja uudet haasteet alkoivat kuitenkin poltella. Nyt hän etsii uusia asiakkaita muun muassa yrityksistä, jotka vuokraavat toimitiloja sekä toimistoista että myymälöistä. Myös hotelli- ja ravintola-alan yritykset ovat markkinoinnin kohteena.

Edellisten neljän vuoden aikana hän ei juuri tehnyt markkinointia. Arkkitehtipalvelun kanssa hänellä oli kiinteä tuntimäärä sovittuna, ja loput töistä hän teki isänsä arkkitehtitoimistolle ja rakennusliikkeille.

Nyt tilanne on toinen. Markkinointi on yritysbrändin luomisen lisäksi sähköpostien lähettelyä, puheluita ja lounas- ja kahvitapaamisia. Rakennusliikkeiden ja julkisen puolen projekteja Koposella on jo jonkin verran.

Työympäristöjen suunnittelussa sisustusarkkitehti on mukana alusta asti.

– Budjetti on yleensä etukäteen sovittu. Suunnittelun edetessä esittelen tarkat budjetit ja suunnitelmat asiakkaalle, hän kuvailee työprosessia.

Sisustusarkkitehdin työ on kokonaisvaltaisempaa kuin sisustussuunnittelijan työ, jossa ei välttämättä muuteta tilojen rakenteita.

Materiaalien valinnassa auttaa, kun suunnittelija tuntee valmistajat tai niiden edustajat.

– Se on pohjaton aarreaitta. Heille voin myös soittaa ja kysyä apua ja lisätietoja. Muutenhan tämä työ on välillä aika yksinäistä.

Hän tekee töitä etukäteen sovitulla tuntihinnalla.

– Tietenkin tuntihinnasta pitää neuvotella. Olen toiminut yrittäjänä jo niin kauan, lähes kymmenen vuotta, että ammattitaito paistaa läpi, hän arvioi.

Koposen liiketila on korkea, valoisa ja kodinomainen: serkulta saatu 60-lukulainen sohva, pehmeä villamatto, käytettynä ostettu Bertoia-tuoli, perinteisiä huonekasveja ja vihreäksi maalattu tehosteseinä.

Vanhassa Lundian kirjahyllyssä näkyvät väri- ja materiaalimallit.

Koponen ei halunnut hiljaista suunnittelutoimistoa, vaan on hankkinut myyntiin suomalaisten valmistajien tuotteita, joista suurinta osaa ei saa muualta Jyväskylästä.

Kodinomaisuus näkyy Koposen mukaan nyt julkisten tilojen sisustuksessa.

Kotien sisustuksessa valtavirtaa ovat tarinallisuus, sielukkuus ja erilaiset aikakerrostumat. Huonekalut ovat eri liikkeistä ja osa on kierrätettyjä. Kalusteilla ja esineillä on oma tarinansa. Tällä hetkellä suositaan 1970-luvun värejä, esimerkiksi ruskean ja tiilenpunaisen sävyjä seinissä, sekä pyöreitä muotoja.

Koponen ei kuitenkaan liputa trendien puolesta, vaan sanoo olevansa ajattomuuden ja kestävien valintojen kannalla. Hän ei myöskään tuputa asiakkaille omaa tyyliään.

Koponen kouluttautui Seinäjoen ammattikorkeakoulussa sisustustekstiilimuotoilijaksi. Sen jälkeen hän työskenteli isänsä arkkitehtitoimistossa sekä suunnitteli kotien sisustuksia.

Yritystoiminta lähti hyvin liikkeelle.

– Eräs koulutyö poiki useita yhteydenottoja. Lisäksi olin mukana rakennusmessuilla, hän muistelee kymmenen vuoden takaista aloitustaan.

Nyt Koponen on osin samassa tilanteessa. Uusi alku, yhdessä miehensä kanssa remontoitu toimisto ja sisustusliikekauppa.

– Vähän jännittää, mutta kyllä se tästä lähtee, kun ottaa puhelimen kauniiseen käteen.

Jatkossa Koponen haluaisi verkostoitua ja näkisi liiketilansa yhteistilana muillekin sisustusarkkitehdeille ja -suunnittelijoille sekä keille tahansa luovien alojen tekijöille.

Sisustusarkkitehtien työtilanne on hyvä

Sisustusarkkitehtien ammatillisen järjestön SIO:n pääsihteeri Minna Borg kertoo, että sisustusarkkitehdeillä on runsaasti töitä, sillä Suomessa rakennetaan nyt paljon.

– Sivuillamme on jatkuvasti tarjolla avoimia työpaikkoja sisustusarkkitehdeille.

Sisustusarkkitehdit ovat suorittaneet taiteen maisterin loppututkinnon (MA) tai muotoilijan ammattikorkeakoulututkinnon.

Borgin mukaan sisustusarkkitehdit ovat keskittyneet enemmän julkisten tilojen suunnitteluun, kuten toimistoihin, hotelleihin ja ravintoloihin, kun taas sisustussuunnittelijat suunnittelevat pääsääntöisesti koteja.

Hän sanoo, että television sisustusohjelmat ovat voineet osaltaan lisätä ammattisuunnittelijoiden käyttöä kodeissa. Hän muistuttaa kuitenkin, että tv-ohjelmat antavat väärän kuvan todellisuudesta.

– Kahdessa viikossa ei ehdi tehdä täyttä remonttia kotiin.

Julkisten tilojen sisustussuunnittelun lisääntynyt käyttö on Borgin mukaan seurausta elintason ja vaatimustason noususta.

– Julkisten tilojen sisustus on kilpailutekijä. Miellyttävä toimisto lisää työviihtyvyyttä ja työntekijöiden pysyvyyttä. Hotellit ja ravintolat kilpailevat asiakkaista viihtyisällä ja laadukkaalla miljööllä.

Asiantuntijan käyttöä sisustussuunnittelussa on laadun lisäksi edistänyt ympäristötietoisuus ja turhan kuluttamisen vähentäminen. Hän sanoo, että julkisissa tiloissakin on nähtävissä trendejä. Nyt suositaan kodinomaisuutta ja kestäviä materiaaleja.

Sisustusarkkitehdit SIO ry:ssä on lähes 800 jäsentä. SIO on vuonna 1949 perustettu ammatillinen järjestö, joka jakaa tietoa sisustusarkkitehtien ammattitaidosta.