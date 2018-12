Small Giant Gamesin hittipeli koukutti pelijätti Zyngan ostoksille

Pieni suomalainen Small Giant Games -pelistudio on tehnyt suurkaupat pelijätti Zyngan kanssa. Muun muassa Farmville -pelistä tunnettu Zynga ostaa ensimmäisessä vaiheessa suomalaisyhtiön osakkeista 80 prosenttia. Kauppahinta on 560 miljoonaa dollaria eli noin 490 miljoonaa euroa.

Loput osakkeet on tarkoitus ostaa kolmen vuoden kuluessa ennalta sovittujen kannattavuustavoitteiden perusteella. Kaupan kokonaisarvoksi tulee noin 700 miljoonaa dollaria eli noin 610 miljoonaa euroa. Kaupan odotetaan vahvistuvan vuoden vaihtuessa.

Empires & Puzzles -pelistä tunnetun Small Giants Gamesin pelien kehittäminen ja markkinointi jatkuvat yhtiön mukaan entisellään Helsingistä. Yhtiön avainhenkilöt jäävät nykyisiin tehtäviinsä ja yhtiön osakkaiksi.

Small Giant Gamesin perustajaosakas ja toimitusjohtaja Timo Soininen sanoi, että Small Giantille oli tärkeää löytää ostajaksi taho, jolla on samanlainen näkymä tulevaisuudesta, ja joka antaa luovalle toiminnalle tilaa.

– Meillä on yhteinen insentiivi rakentaa jotain hienoa, se oli meille tärkeää. Ja me saamme touhuta täällä niin kuin tähänkin saakka, Soininen sanoi STT:lle.

Small Giant Games on vuonna 2013 perustettu mobiilipeleihin erikoistunut pelistudio. Yhtiöllä on 47 työntekijää, joista osa on entisiä Habbo Hotellin ja Rovion avainhenkilöitä.

Soinisen mukaan tarkoituksena on vastedes hyödyntää amerikkalaisyhtiön isoja resursseja sekä osaamista uusien pelien kehittämiseksi ja Empires & Puzzles -pelin kasvun vauhdittamiseksi.

Empires & Puzzles on fantasiaroolipeli, jota on ladattu yli 26 miljoonaa kertaa. Sillä on globaalisti yli 1,6 miljoonaa pelaajaa päivässä.

Menestyspeli syntyi tarkan analyysin avulla

Soinisen mukaan juuri Empires & Puzzles -peli on se, jonka avulla Small Giant teki läpimurtonsa mobiilipelien kärkijoukkoon. Menestys sai myös Zyngan kiinnostumaan.

– Menestyviä yrityksiä halutaan ostaa, mutta Zyngaa kiinnosti myös meidän tiimimme toimintakulttuuri, ketteryys ja tehokkuus. Me pystymme haastamaan satojen ja tuhansien ihmisten peliyhtiöt, ja he haluavat oppia tästä, Soininen sanoi.

Suomi on Zyngalle jo ennestään tuttu, sillä amerikkalaisyhtiöllä on ollut Suomessa oma pieni studio.

Soininen kertoo, että Empires & Puzzles ei noussut menestykseksi sattumalta, vaan äärimmäisen tarkan analyysin avulla. Small Giant tutki markkinan kehitystä, kilpailijoiden pelejä ja sitä, mikä peleissä toimii, mikä pelaajiin vetoaa.

– Huomio kehittyi kehittämisessä aluksi aika pinnallisiin asioihin, kuten ovatko grafiikat tarpeeksi hyviä? Niillä on oma roolinsa, mutta ne eivät ole menestyksen tae. Pelissä pitää olla paljon pelattavaa, ja pelin täytyy pysyä pelaajalle mielenkiintoisena. Sitä aliarvioidaan monesti, Soininen sanoi.

Myös oikein kohdistettu markkinointi on tärkeää. Small Giant käyttää pelin markkinointiin tänä vuonna 90 miljoonaa dollaria, Soininen kertoi.

Palkkalistoilla väkeä 14

-

15 maasta

Tulot karttuvat suurimmaksi osaksi pelaajien maksuista. Kuten mobiilipeleissä yleensä, peliä voi pelata käyttämättä siihen pennin hyrrää. Maksamalla lisää pelissä saa lisätoimintoja tai mahdollisuuden edetä nopeammin.

– Yli 90 prosenttia tuloista tulee pelaajien maksuista. Ostoja tekee aika pieni prosentti pelaajista, Soininen kertoi.

Small Giant Games on pieni, mutta hyvin kansainvälinen yhtiö. Noin 60 prosenttia henkilökunnasta on suomalaisia, mutta palkkalistoilla on väkeä 14–15 maasta, muun muassa Brasiliasta, Yhdysvalloista ja Uudesta-Seelannista.

Soininen kertoo, että ohjelmistokehittäjistä ja digitaalisen markkinoinnin osaajista on kova kilpailu. Small Giantilla on hänen mukaansa ollut onnea rekrytoinneissaan, koska väkeä on löytynyt, osa jopa suoraan koulunpenkiltä.

– Tarvittaisiin kyllä lisää koulutusta ja osaajia tälle alalle. Suomella olisi hyvät edellytykset pärjätä, muun muassa vahvan koulutusjärjestelmän ansiosta.

Hän toivoo myös, että ulkomaisten osaajien rekrytoimista Suomeen voitaisiin helpottaa.

– Kyllä nämä tänne tulevat huippuosaajat generoivat kansakunnalle paljon hyvää. Lisäksi me opimme toisiltamme, Soininen sanoi.