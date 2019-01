Solidiumin tuotto jäi viime vuonna heikoksi – Valmet ja Nokia piristivät valtion pörssisalkkua vuoden lopulla

Valtion pörssiomistuksia hallinnoivan Solidiumin tuotto jäi viime vuonna heikoksi. Osakeomistusten arvo laski viime vuoden loppupuolella liki 17 prosenttia ja kalenterivuonna reilut 13 prosenttia.

Substanssiarvo laski kauden aikana 1,4 miljardilla eurolla ja oli sen lopussa 6,6 miljardia euroa. Laskuun vaikutti arvonmuutosten lisäksi se, että valtio kahmaisi Solidiumilta 351 miljoonaa euroa osinkoja.

Viime vuoden loppupuolella valtion pörssiomistuksista vain Valmetin ja Nokian osakkeet nousivat.

– Heikoiten tuottivat Outokumpu ja Outotec , joista etenkin Outotecin osakekurssi laski voimakkaasti projekteihin liittyvien ongelmien johdosta, totesi Solidiumin toimitusjohtaja Antti Mäkinen tiedotteessa.

Solidium tankannut Konecranesia ja Nokiaa

Tämän vuoden alusta kurssit ovat kääntyneet nousuun, ja vuodenvaihteen jälkeen Solidiumin salkun arvo on kohentunut 11 prosenttia.

Mäkinen odottaa tältä vuodelta myönteisiä uutisia.

– Vaikeasta pörssivuodesta huolimatta uskomme kuluvan tilikauden osinkotuottojemme kasvavan viime vuoden 362 miljoonasta eurosta 372 miljoonaan euroon.