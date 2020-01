Sotapelko hellitti, kurssit nousussa Aasiassa ja Euroopassa

Pörssikurssit ovat olleet nousussa Aasian ja Euroopan markkinoilla, kun pelko sodasta Lähi-idässä hälveni.

Tokiossa kurssit nousivat 2,3 prosenttia pakitettuaan edellisenä päivänä liki 1,6 prosenttia.

Helsingissä kurssit olivat puolenpäivän maissa noin 0,5 prosenttia nousussa. Yleisindeksi hipoi 10 000 pisteen rajaa, mutta kääntyi sieltä loivasti alaspäin. Verkkolaitevalmistaja Nokia kertoi solmineensa yhteensä 63 5g-sopimusta eri puolilla maailmaa ja oli puolen päivän maissa noin 0,5 prosentin nousussa.

Myös Lontoon, Pariisin ja Frankfurtin pörssien tunnelma oli aamupäivällä nousujohtoinen.

Öljyn hintakäyrä tasaantui edellispäivän nousun jälkeen. Turvasatamana pidetyn kullan hinta kääntyi noin prosentin laskuun. Kulta on kuitenkin edelleen kovassa kurssissa, ja unssihinta on viime aikoina yltänyt yli 1 600 dollarin. Yhtä kallista kulta on ollut viimeksi vuonna 2013.