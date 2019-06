Sportia Keuruu lopettaa – "Tässä olisi vielä kyllä nopeasti toimivalle yrittäjälle valmis paikka"

Sportia Keuruu on sulkemassa ovensa heinäkuun lopulla. Kauppias Harri Takanen astelee urheiluliikkeen asiakastilan takanurkkaan ja siirtää pikkuruisen rullalaudan sivuun. Matkalla hyllyissä ja rekeissä näkyy alennusprosentit. Liikkeessä jatkuu loppuunmyynti. Rullalauta oli sen nurkan ainut kesätuote. Muut liittyvät jääkiekkoon. Mies poimii mailan käteen.

– Meillä on liikkeen lopettamisen takia tällainen harvinainen tilanne, että talviurheilutavarat ovat yhtä aikaa myynnissä kesäisten liikuntavälineiden kanssa. Liike on sulkemassa ovensa heinäkuun lopulla. Tässä olisi vielä kyllä nopeasti toimivalle yrittäjälle valmis paikka. Keski-ikäiset ja sen ylittänet asiakkaat käyvät täällä kiitettävän vilkkaasti, ja liikkeellä on hyvä palvelijan maine. Se on ollut elinehto toiminallemme, sanoo Takanen.

Sportia Keuruu on työllistänyt Harri Takasen ohella hänen vaimon Tarja Takasen sekä yhden osa-aikaisen työntekijän. Asiakasvirtaa ovat syöneet nettikauppa sekä jyväskyläläisten toimijoiden viikoittaiset Keuruulle leviävät mainokset. Näin kypsyi lopettamispäätös.

– Kovat tuotteet ovat siirtymässä nettikauppaan kasvavassa määrin. Sen sijaan on paljon tuoteryhmiä, joiden sopivuudesta ei kokeilematta voi saada selkoa. Erityisesti näitä ovat vaatteet ja ennen kaikkea jalkineet. Siinä mielessä tässä hyvä tekijä voisi toimia kannattavasti, pohtii Takanen.

Harri Takanen aloitti työelämänsä samaisella tontilla Tervantien varressa Keuruulla 1.4.1986. Tuolloin hän aloitti työskentelyn isänsä perustamassa Auto Takasessa.

– Olen koko työurani tehnyt joko yrittäjähenkisenä työntekijänä tai yrittäjänä. Sportia Keuruun avasimme marraskuussa vuonna 2010. Täytän pian vuotta, eikä vaimokaan nuorene. Siirrymme vapaaehtoisesti eläkkeelle, kertoo Takanen.