Stockmann joutui koronan uhriksi – yrityssaneeraus alkaa, mutta suuri omaisuus suojelee konkurssilta

Tavarataloketju Stockmann hakeutuu yrityssaneeraukseen. Hakemus asiasta on jätetty tänään Helsingin käräjäoikeudelle.

– Koronavirusepidemian kanssa kävi niin, että epidemia vähensi meidän asiakasmääriämme hyvin nopeasti, kertoo Stockmannin hallituksen puheenjohtaja Lauri Ratia STT:lle.

Hänen mukaansa Stockmannin ja yhtiön omistaman vaateketju Lindexin verkkokauppa on kasvanut voimakkaasti. Se ei kuitenkaan ole riittänyt peittämään myynnin menetyksiä tavarataloissa. Hän ei tarkenna, kuinka paljon myynti on supistunut.

Asiakasmäärien ja kassavirran voimakas lasku on johtanut siihen, että yhtiön kassavarat ovat ehtyneet.

– Yrityssaneerausmenettelyllä katsomme, että meillä on sellaiset rahavarat, että pohjalla oleva liiketoiminta voidaan tervehdyttää, Ratia arvioi.

Yrityssaneerauksessa Stockmannin velat jäädytetään.

– Totta kai tämä edellyttää keskipitkällä aikavälillä rahoitusjärjestelyjä, se on selvää, Ratia sanoo.

Ratian mukaan on vielä liian aikaista arvioida, suljetaanko tavarataloja yrityssaneerauksen seurauksena. Se riippuu saneerausohjelman sisällöstä. Muutoksia tavaratalojen suhteen varmaankin tulee, Ratia ennakoi.

– Sitten kun saneerausohjelma on hyväksytty ja sen sisältö kokonaisuudessaan, sitten tähän voidaan palata, hän kertoo.

Yhtiöllä on Suomessa kaksi tavarataloa Helsingissä sekä tavaratalot Espoossa, Vantaalla, Tampereella ja Turussa.

Stockmann on keskustellut pankkisyndikaattinsa ja eräiden muiden suurien velkojien kanssa. Ratian mukaan viidennes yhtiön tunnetuista velkojista suhtautuu alustavasti myönteisesti yrityssaneeraushakemuksen jättämiseen.

Saneerausmenettely ei koske Lindexiä ja tavarataloja Baltiassa. Tavaratalot Suomessa ja verkkokauppa pysyvät auki. Saneerausmenettelyyn hakemisella ei ole myöskään vaikutuksia kanta-asiakasohjelmaan ja ostettuihin lahjakortteihin.

Sesonkituotteet jäävät varastoon

Stockmann on Helsingin pörssin pahimpia kärsijöitä koronakriisissä, arvioi analyysiyhtiö Inderesin pääanalyytikko Sauli Vilén.

– Yhtiön kulurakenne on erittäin kiinteä, ja myynti pysähtyy yllättäen kuin seinään. Samaan aikaan tulee tärkeä kevätsesonki. Tavaroita on jo tilattu, eikä tilauksia saada heti poikki, Vilén sanoo.

Hänen mukaansa tavaratalobisneksen ideana on, että varaston pitää kiertää nopeasti. Varaston kierto on nyt pysähtynyt.

– Operatiivisesti tämä on katastrofi yhtiön kannalta, Vilén arvioi.

Stockmann on sulattanut velkojaan merkittävästi, mutta velkaa on edelleen paljon suhteessa tuloksentekokykyyn. Sen sijaan Stockmannilla on paljon omaisuutta suhteessa velkoihin.

Ennen koronakriisiä Helsingin keskustan tavaratalon arvoksi on arvioitu 700 miljoonasta yhteen miljardiin euroa. Lisäksi perusterveen Lindexin arvo on satoja miljoonia euroja.

Stockmannilla oli vuodenvaihteessa korollista velkaa hybridilaina mukaan lukien noin 500 miljoonaa euroa. Pelkästään myymällä Helsingin keskustan kiinteistönsä yhtiö pääsisi veloistaan eroon. Lindexin Stockmann on jo pannut myyntiin.

Omaisuutta on niin paljon, ettei konkurssi ole Vilénin mukaan realistinen vaihtoehto.

– Stockmannin tavaratalo on Helsingin parhaita kiinteistöjä, Vilén tähdentää.

Hullut päivät käytiin verkossa

Stockmannin toimitusjohtaja Jari Latvanen kertoo, että Stockmannin viime vuonna uusittu strategia on toiminut hyvin. Tuloksen kohentuminen on ollut tavoitteiden mukaista, ja tammi- ja helmikuussa tuli edelleen selkeää parannusta. Hyvä kehitys jatkui maaliskuun toiselle viikolle, kunnes koronavirus ja sen aiheuttamat rajoitukset romahduttivat kävijämäärät.

Stockmannin tämän kevään hullut päivät -kampanja käytiin verkossa. Latvanen ei täsmennä, kuinka suuri verkkokaupan osuus on.

– Olemme yksi harvoja muodin ja designin tämän kaltaisia toimijoita Suomessa, ja sen takia teemme nyt töitä, että Suomessa säilyy tällainen malli erikoiskaupan alueella. Uskomme, että meillä on merkittävä rooli myös jatkossa, Latvanen sanoo.

Premium-tavaratalon keskeisiä haasteita Vilénin mukaan on, miten viedä premium-tarjonta verkkoon. Tavarataloon tullaan hakemaan laatutuotteita ja laadukasta palvelua, ja sen saaminen on verkossa vaikeata. Verkossa hintakilpailu on brutaalia, koska mistä tahansa voi tarkistaa saako saman tuotteen halvemmalla jostain muualta.

Mittava uudistusohjelma kesken

Pitkään vaikeuksissa ollut Stockmann aloitti viime vuonna mittavan uudistusohjelman. Sen myötä yhtiön oikaistu liiketulos nousi viime vuoden viimeisellä neljänneksellä, ja yhtiö arvioi alun perin konsernin liikevoiton kasvavan selvästi myös kuluvana vuonna.

Loka-joulukuun oikaistu liikevoitto oli 28 miljoonaa euroa eli noin 10 prosenttia 286 miljoonan euron liikevaihdosta.

Maaliskuun puolivälissä Stockmann joutui kuitenkin monen muun yhtiön tavoin antamaan tulosvaroituksen koronaviruksen aiheuttaman tilanteen vuoksi. Yhtiö kertoo nyt, että se julkaisee uuden tulosennusteen, kun markkinanäkymät ovat selkeämmät.

Stockmann kutsuu koolle ylimääräisen yhtiökokouksen päättämään yrityssaneeraushakemuksen jatkamisesta myöhempänä erikseen ilmoitettavana ajankohtana. Yhtiö kutsuu varsinaisen yhtiökokouksen koolle erikseen myöhemmin.

Stockmannin vaihdetumpi B-osake oli iltapäivällä yli 30 prosentin syöksyssä Helsingin pörssissä.