Stockmann nimesi uuden toimitusjohtajan ja harkitsee muotiketju Lindexin myyntiä: "Se on kokonaisuus, josta voidaan käydä keskustelua"

Stockmann tiedotti perjantaina uudesta toimitusjohtajasta. Elintarvikeyhtiö HKScania aiemmin luotsannut Jari Latvanen aloittaa Stockmannin johdossa 19. elokuuta.

Stockmann kertoi tulosjulkistuksensa alla myös, että se selvittää omistamansa muotiketju Lindexin "omistuksen strategisia vaihtoehtoja". Tällaisten sananvalintojen tulkitaan tyypillisesti tarkoittavan myyntiaikeita.

– No se (myynti) on toki yksi vaihtoehto, yhtiön hallituksen puheenjohtaja Lauri Ratia toteaa STT:lle.

Muut vaihtoehdot liittyvät yhtiön kasvun ja digitaalisen muutoksen kiihdyttämiseen. Vaihtoehtoja on Ratian mukaan lukuisia, mutta niiden yksityiskohdista on liian aikaista puhua.

Stockmann-konserni on aiemmin koostunut kolmesta osasta: tavaratalojen vähittäiskaupasta, kiinteistöistä ja Lindexistä. Ratian tänä vuonna aloittamien muutosten myötä tavaratalokauppa ja kiinteistöliiketoiminta yhdistettiin.

Lindexin liikevaihto oli viime vuonna vajaat 600 miljoonaa euroa, ja se kertoi perjantaina parantuneesta tuloksesta toisella neljänneksellä. Muotiketjua on pidetty yhtiön terveimpänä osana, sillä tavaratalokauppa on tehnyt tappiota. Kiinteistöliiketoiminta on ollut voitollista.

Ratian mukaan Lindexin näkymät ovat tällä hetkellä erittäin positiiviset. Miksi yhtiö sitten harkitsee myyntiä?

– Se (Lindex) on kokonaisuus, objekti, josta voidaan käydä keskustelua hyvin järjestäytyneesti. Se on syy, miksi Lindex on valittu strategisen pohdiskelun kohteeksi, Ratia toteaa.

Hänen mukaansa on liian aikaista kommentoida sitä, onko mahdollisia ostajia liikkeellä.

Yhtiön strategiana on Ratian mukaan yhtiön asemointi muodin ja tyylin johtajaksi Suomessa. Kuluttajille se tulee Ratian mukaan näkymään uusina tuotemerkkeinä ja tavaratalojen uutena ilmeenä.

Tulos johdon odotuksia parempi

Stockmannin edellinen toimitusjohtaja Lauri Veijalainen irtisanoutui tehtävästään maaliskuussa, ja Ratia on toimeenpanevana puheenjohtajana hoitanut tehtävää.

Stockmannin oikaistu liikevoitto heikkeni huhti–kesäkuussa 16,2 miljoonaan euroon. Vuotta aiemmin lukema oli 23,8 miljoonaa euroa. Yhtiön liikevaihto supistui yli kymmenesosan ja oli reilut 242 miljoonaa euroa.

Stockmann kertoo liikevaihdon supistumisen johtuvan pääasiassa yhtiön Hullut päivät -kampanjan ajoittumisesta tänä vuonna maaliskuulle.

Ratian mukaan toisen neljänneksen tulos oli hieman yhtiön johdon odotuksia parempi. Kauppa kävi uskottua vilkkaammin.

– Se on ollut tässä erittäin ilahduttava asia, vaikkei se numeroissa vielä näykään. Säästöt alkavat näkyä jo tämän vuoden loppupuolella ja erityisesti ensi vuonna, Ratia sanoo.

Yhtiö tavoittelee muutosohjelmallaan 40 miljoonan euron säästöjä vuoteen 2021 mennessä. Stockmann kävi keväällä läpi yt-neuvottelut, joiden seurauksena henkilökunta kutistui 150 työntekijällä Suomessa.

Stockmannilla on Suomessa kuusi tavarataloa.

Yhtiön uutena talousjohtajana aloittaa elokuussa Pekka Vähähyyppä. Vuodesta 2017 talousjohtajana toiminut Kai Laitinen oli päättänyt jättää yhtiön.