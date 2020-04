Stora Enson tulos lähes puolittui – toimitusjohtaja "näissä olosuhteissa tyytyväinen tulokseen"

Metsäyhtiö Stora Enson operatiivinen liiketulos putosi 180 miljoonaan euroon tammi–maaliskuussa, kun se oli viime vuonna 335 miljoonaa euroa.

Liikevaihto laski 2,2 miljardiin euroon. Se oli vuotta aiemmin vastaavana ajankohtana runsaat 2,6 miljardia euroa.

Toimitusjohtaja Annica Breskyn mukaan vuoden ensimmäisen neljänneksen toimintaa ovat koronaviruspandemian ohella varjostaneet Suomessa järjestetyt lakot ja haasteelliset korjuuolosuhteet. Monin paikoin varsinkin Etelä-Suomessa talvi oli huomattavan lauha ja vähäluminen.

– Näissä olosuhteissa olen tyytyväinen ensimmäisen neljänneksen tulokseemme, joka oli 180 miljoonaa euroa eli ohjeistuksemme yläpäässä, Bresky sanoo tiedotteessa.

Kysynnän näkymät ovat kuitenkin heikot.

Säästötavoite kiristyy entisestään

Yhtiö kertoo hakevansa ylimääräisiä kustannussäästöjä. Osana niitä yhtiö on käynnistänyt jo aiemmin yt-neuvottelut mahdollisten lomautusten varalta. Ne koskevat kaikkia divisioonia ja konsernitoimintoja. Stora Ensolla on Suomessa noin 6 000 työntekijää, joista valtaosa on neuvotteluiden piirissä, yhtiön viestinnästä kerrotaan STT:lle.

Stora Enso julkaisi viime vuonna säästöohjelman, jota se kiristi useaan kertaan vuoden mittaan. Nyt yhtiö nostaa säästötavoitetta entisestään 350 miljoonaan euroon vuoden 2021 loppuun mennessä. Edellinen tavoite oli 275 miljoonaa euroa, kun alun perin se oli 120 miljoonaa euroa.

Viime vuonna tavoitteesta kirittiin kasaan 150 miljoonaa euroa. Tämän vuoden ensimmäisellä neljänneksellä on Breskyn mukaan saavutettu 40 miljoonan euron lisäsäästöt, kertaluontoiset säästöt mukaan lukien.

Yhtiön mukaan sen likviditeetti ja rahoitusasema ovat vahvoja. Rahavarat olivat ensimmäisen vuosineljänneksen lopussa 756 miljoonaa euroa. Oulun tehdasprojekti eli paperitehtaan muuttaminen kartonkituotantoon etenee suunnitellusti, Bresky kertoo.

Stora Enson operatiivinen liiketulos oli laskenut merkittävästi myös loka–joulukuussa.

---

Korjattu aiempaa uutista klo 9.42: Yhtiö ei aloittanut uusia yt-neuvotteluja vaan kertoi jo aloitetuista neuvotteluista.