Stora Enson uudeksi toimitusjohtajaksi Annica Bresky

Metsäkonserni Stora Enson uudeksi toimitusjohtajaksi tulee Annica Bresky. Hän aloittaa tehtävässään joulukuun alussa. Väistyvä toimitusjohtaja Karl-Henrik Sundström jatkaa toimessaan siihen asti.

Bresky, 44, on tällä hetkellä Stora Enson Consumer Board -divisioonan johtaja. Hän on ruotsalainen ja aloitti Stora Enson palveluksessa vuonna 2001. Hän on myös työskennellyt BillerudKorsnäsin ja Holmenin palveluksessa.

Stora Enson hallituksen puheenjohtaja Jorma Eloranta sanoi Breskyn tuovan mukanaan laajaa kokemusta alalta ja vahvan taustan liike-elämässä.

– Annicalla on sekä vankkaa osaamista kasvun ja toiminnallisen erinomaisuuden edistämisestä että vahva painotus asiakkaisiin ja innovaatioihin. Hän soveltuu hyvin johtamaan vastuullisen uusiutuvien materiaalien yhtiömme muutosta, Eloranta sanoi tiedotteessa.

Bresky sanoi pitävänsä nimitystä suurena kunniana ja odottavansa innolla mahdollisuutta rakentaa Stora Enson tulevaisuutta.

– Vahvistamme edelläkävijän asemaamme ilmaston lämpenemisen hillitsemisessä yhdessä kollegoidemme, asiakkaidemme ja kumppaniemme kanssa eri puolilla maailmaa, Bresky kuvasi.

Eloranta kiitti myös Sundströmiä hänen työstään.

– Karl-Henrik on ollut kantava voima Stora Enson kehityksessä alansa johtavaksi yritykseksi vastuullisuudessa ja innovaatioissa. Hallitus arvostaa suuresti hänen vuosien aikana Stora Ensolle antamaansa arvokasta työpanosta, Eloranta sanoi.

Sundströmin lähdöstä kerrottiin elokuun lopulla. Hän aloitti työnsä Stora Ensossa vuonna 2012, ja hänet valittiin toimitusjohtajaksi vuonna 2014. Hän täyttää ensi vuonna 60 vuotta.