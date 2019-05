Suomalaisilla puutarhoilla pyyhkii hyvin, mutta yhdessä tuoteryhmässä ulkomaiset kilpailijat ovat vieneet voiton

Kauppapuutarhaliiton toiminnanjohtajan Jyrki Jalkasen mukaan sekä kukka- että vihannespuutarhoilla menee hyvin. Suomalaiset ostavat lähellä tuotettuja kukkia ja myös kotimaisten vihannesten asema on vankka.

Suomessa on noin 850 kasvihuoneyritystä, joista noin puolet kasvattaa kukkia ja puolet vihanneksia. Jalkasen mukaan useat alan yritykset Keski-Suomessakin satsaavat tulevaisuuteen.

Kasvihuoneviljelijöiden määrä on vähentynyt viime vuosikymmenten aikana, mutta samalla yritysten koko on kasvanut. Tyypillinen suomalainen kasvihuoneyritys on noin 3 000 neliömetrin suuruinen ja sitä hoitaa yrittäjän oma perhe. Suurimmat yritykset työllistävät kymmeniä ihmisiä.

Kesäkukkia tuodaan Suomeen vähän, sillä kukat kestävät huonosti kuljetusta. Sen sijaan suomalaiset puutarhat ovat hävinneet leikkokukkamarkkinat ulkomaisille kilpailijoille esimerkiksi reilun kaupan ruusujen takia. Joulukukista noin puolet on kotimaisia, talven tulppaaneista jopa 95 prosenttia.

Vihanneksissa kotimaisilla tuotteilla on vahva osuus: ruukkusalaateissa ja yrteissä 95, kurkuissa 87 ja tomaateissa 60 prosentin osuus.

Keski-Suomessa on paljon kukkapuutarhoja, mutta ei yhtään ympärivuotisesti toimivaa vihannespuutarhaa.