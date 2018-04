Suomalaisista yhä useampi tekee testamentin

Lakiasiantuntijat arvioivat, että testamenttien teko on yleistymässä Suomessa.

Professori Tuulikki Mikkola Turun yliopistosta kertoo, että testamentin tekee vuosittain noin 15 000 suomalaista. Testamenttien yleistymiseen vaikuttaa paitsi omaisuuden ja tiedon lisääntyminen, myös perhesuhteiden monimutkaistuminen.

– Nyt jäämistösuunnittelua tekee sukupolvi, joka osaa hakea tietoa netistä ja jolla on enemmän rahaa kuin aikaisemmin. Lisäksi on enemmän avioliittoja, joissa on lapsia kummankin aikaisemmasta liitosta. Myös avoliitot luovat tarpeen testamenteille, Mikkola sanoo.

– Klassinen tilanne, jossa lakimieheen otetaan yhteyttä on uusioperhetilanne. Tällaisissa tilanteissa kannattaa selvittää perheenjäsenten oikeudellinen asema, sillä lakimääräinen perimys ei välttämättä olekaan se optimaalinen ratkaisu, varatuomari, johtaja Sanna Herrala Danske Bankista sanoo.

Asianajaja Hilkka Salmenkylä kertoo, että lisääntynyt ulkomailla asuminen tuo myös tarvetta määrittää, minkä maan lakia perinnönjaossa noudatetaan.

Hänen mukaansa testamentissa halutaan usein turvata omaisuuden säilyminen suvulla esimerkiksi toteamalla, että perillisten aviopuolisoilla ei ole avio-oikeutta omaisuuteen. Lisäksi saatetaan haluta turvata oman puolison asemaa.