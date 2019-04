Suomalaista kouluruokaosaamista Yhdysvaltoihin – Jyväskyläläinen Jamix teki sopimuksen maailmankuulun huippuyliopiston kanssa

Jyväskyläläinen ohjelmistoyritys Jamix Oy allekirjoitti viime perjantaina sopimuksen yhdysvaltalaisen Yale-yliopiston kanssa. Kyseessä on yhtiölle merkittävä päänvaus Pohjois-Amerikan markkinoille.

Jamix on ammattikeittiöiden ja henkilöstöravintoloiden järjestelmätoimittaja. Yhdysvalloissa tehty sopimus koskee Yale Hospitalitya, joka vastaa opiskelijaruokailusta ja tarjoilee 14 000 ruoka-annosta päivässä.

Jamixin järjestelmällä voi hallita koko keittiötä aina ruokalistojen suunnittelusta varaston hallintaan.

Ohjelma muun muassa tietää annoskohtaisesti tarvittavat raaka-ainemäärät ja osaa tilata niitä tarvittaessa lisää. Se myös auttaa ruokahävikin vähentämisessä.

Jamix on kehittänyt ammattikeittiöohjelmistoja jo lähes 30 vuoden ajan. Yli puolet Suomen kunnista ja kaupungeista käyttää Jamix-ohjelmistoa. Asiakaskunta koostuu julkispuolen lisäksi ravintolaketjuista ja sadoista muista yksityispuolen yrityksistä.

Jamix kasvaa voimakkaasti kotimaassa ja kasvua haetaan myös viennistä. Se työllistää 27 henkilöä. Viime vuonna liikevaihtoa kertyi 2,7 miljoonaa euroa.

Yalen yliopiston saaminen asiakkaaksi vaati Jamixilta kahden vuoden työn kotimaassa ja USA:ssa.

– Yksittäisenä asiakkaana Yale on tietysti upea ja merkittävä, mutta se myös avaa meille USA:n markkinan. Referenssi ei voisi hienompi enää olla, Jamixin toimitusjohtaja Mikko Jaatinen kertoo tiedotteessa.

Yale kuuluu USA:n itärannikon huippuyliopistojen Ivy League -joukkoon. Se sijaitsee Connecticut-osavaltiossa New Havenin kaupungissa, jonne on New Yorkista reilun tunnin ajomatka. Kun matkaa jatketaan edelleen reilu pari tuntia itään, tullaan itärannikolle Bostoniin, jossa Jamixin USA:n toimisto sijaitsee.

Jamixin toimitusjohtaja kiittää suomalaisen kouluruokailun merkitystä.

– Suomessa tarjoiltiin jo 1920-luvulla maksuton kouluruoka 80 prosentille koululaisista, ja vuodesta 1948 alkaen laki takasi sen kaikille koululaisille. Rahaa sen tekemiseen on aina ollut niukasti, mutta Suomen ammattitaitoinen kouluruokailun henkilökunta on silti pystynyt tarjoamaan hyvää ja ravitsevaa kouluruokaa kaikille suomalaisille sukupolvesta toiseen, Jaatinen sanoo.

– Meille on syntynyt hieno ja laadukas systeemi läpi yhteiskunnan. Olen äärettömän ylpeä viedessäni tätä suomalaista satavuotista osaamista nykyaikaisilla tekniikoilla maailmalle.