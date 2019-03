EU-komissio epäilee pakkausyhtiö Huhtamäen saaneen Luxemburgissa liian hyviä veroetuja. Komissio kertoo aloittavansa perusteellisen tutkinnan, jossa arvioidaan onko kohtelu ollut vastoin EU:n valtiontukisääntöjä eli onko Huhtamäki saanut kohtuutonta etua kilpailijoihin nähden.

Komission virallinen tutkinta koskee kolmea Luxemburgin Huhtaluxille antamaa veropäätöstä vuosilta 2009, 2012 ja 2013. Huhtalux on osa Huhtamäki-konsernia ja hoitaa konsernin sisäistä rahoitustoimintaa.

Vuoden 2009 veropäätös tuli ilmi tutkivien toimittajien Luxleaks-tutkimuksessa.

– Huhtalux saa korottomia lainoja Irlantiin sijoittautuneelta toiselta Huhtamäki-konsernin yritykseltä. Huhtalux käyttää sitten näitä varoja rahoittaakseen muita Huhtamäki-konsernin yrityksiä lainoilla, joista maksetaan korkoa, kerrotaan komission tiedotteessa.

Luxemburg on antanut Huhtaluxille mahdollisuuden vähentää verotuksessa korkomaksuja, joita se ei ole todellisuudessa maksanut. Fiktiivisistä korkomaksuista saadut vähennykset ovat pienentäneet Huhtaluxin verotettavaa voittoa.

Huhtamäki: Järjestely on laillinen

Huhtamäki kommentoi pörssitiedotteessaan yhtiön noudattavan lakeja ja määräyksiä.

– Kyseinen rakenne on laillinen ja veroviranomaisten hyväksymä, eikä sillä ole pyritty saavuttamaan kilpailuetua Euroopassa.

Huhtamäki kertoo investoineensa yli 500 miljoonaa euroa Pohjois-Amerikan liiketoimintojen vahvistamiseen. Luxemburgin antamat verotuksen ennakkoratkaisut ovat liittyneet yhtiön mukaan näiden investointien rahoittamiseen.

– Tutkinta ei kohdistu Huhtamäkeen eikä komissio ole ollut yhteydessä Huhtamäkeen, tiedotteessa todetaan.