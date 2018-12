Suomen Pankin Rehn kaipaa määrätietoisempaa julkisen talouden vahvistamista

Suomen Pankin pääjohtajan Olli Rehnin mielestä nyt on otollinen aika vahvistaa julkista taloutta.

– Kun otetaan huomioon kestävyysvaje ja nykyinen sangen suotuisa suhdannetilanne, olisi julkisen talouden nykyistä määrätietoisempi vahvistaminen perusteltua, Rehn sanoi tänään tiedotustilaisuudessa.

Hänen mukaansa pitkän aikavälin kestävyyttä on syytä vahvistaa myös rakenteellisten uudistusten avulla. Rehn huomautti finanssipolitiikan tänä vuonna keventyneen ja pysyvän ensi vuonna arvioiden mukaan suunnilleen ennallaan.

Viime päivien puheenaihe on ollut kestävyysvaje. Suomen Pankin uuden arvion mukaan kestävyysvaje on yhä kolmisen prosenttia suhteessa bruttokansantuotteeseen, vaikka tuore väestöennuste rasittaakin nyt laskelmia. Myös viime joulukuussa keskuspankki arvioi kestävyysvajeeksi noin 3 prosenttia, ja muutoksia on tullut sekä vajetta lisääviin että vähentäviin tekijöihin. Kestävyysvaje tarkoittaa, että julkisten menojen arvioidaan pitkällä aikavälillä ylittävän julkiset tulot.

Eilen valtiovarainministeriö arvioi kestävyysvajeen olevan lähes neljä prosenttia suhteessa bruttokansantuotteeseen.

Rehnin mukaan Suomen Pankin ja valtiovarainministeriön laskelmien taustat ovat hyvin samankaltaiset, mutta niissä on tiettyjä eroja.

– Arvio kestävyysvajeesta on sekä suunnaltaan että mittaluokaltaan hyvin samansuuntainen valtiovarainministeriön kanssa, Rehn sanoi.

Osaltaan eron ennusteissa selittää se, että ministeriön kestävyysvajelaskelmat yltävät pitemmälle kuin keskuspankin

Tuttuja säveliä

Suomen Pankki arvioi tuoreessa ennusteessaan, että talouskasvun nopein vaihe on ohitettu. Pankki ennustaa tälle vuodelle 2,7 prosentin talouskasvua, mutta ensi vuonna kasvu hidastuu 1,9 prosenttiin. Vuodelle 2020 pankki odottaa enää 1,7 prosentin kasvua.

Samalla viennin kasvu jatkuu, mutta muun muassa epävarmuus maailmantaloudessa kasvattaa heikomman talouskehityksen todennäköisyyttä. Pankin mukaan ennusteen suurin riski on viennin kasvun ennakoitua nopeampi hyytyminen.

Tänä vuonna syntyy noin 60 000 uutta työpaikkaa. Suomen Pankin mukaan työllisyys on kasvanut ennustettua nopeammin, mutta ilmiö jää kuitenkin väliaikaiseksi. Uusien työpaikkojen syntymistä hidastavat korkeana pysyvä rakennetyöttömyys, riittämätön ammattitaitoisen työvoiman tarjonta ja muut yhteensopivuusongelmat sekä työikäisen väestön väheneminen. Ilman rakenneuudistuksia työn tarjonnasta on muodostumassa Suomen Pankin arvion mukaan pullonkaula talouden kasvulle.

Suomen Pankin tuoreessa ennusteessa on samaa säveltä kuin viime aikoina tulleissa muissa talousennusteissa. Valtiovarainministeriö arvioi eilen, että talouden huippusuhdanne on taittunut ja kasvu on palautumassa lähemmäs normaalia vauhtia. Ministeriö ennusti, että Suomen talous kasvaa 2,5 prosenttia tänä vuonna ja 1,5 prosenttia ensi vuonna.