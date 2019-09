Suomen Pankin pääjohtaja Rehn huolissaan kotitalouksien velkataakoista – yksi vaihtoehto tuloihin sidottu velkakatto

Suomen Pankin pääjohtaja Olli Rehn kehottaa Suomea on varautumaan maailmantalouden kasvun hidastumiseen, heikompaan suhdanteeseen ja ikääntyvän väestön hoito- ja hoivatarpeen lisääntymiseen.

– Sen takia tärkeitä tavoitteita ovat julkisen talouden kestävyydestä huolehtiminen ja työllisyyden nostaminen pohjoismaiselle tasolle, Rehn sanoi eduskunnan talousvaliokunnan julkisessa kuulemisessa.

Hänen mukaansa julkisen talouden vahvistuminen on tarpeen erityisesti väestön ikääntymisen takia. Myös työllisyysasteen nosto 75 prosenttiin on Rehnin mukaan ratkaisevan tärkeää, etenkin kun ulkomaisen kysynnän heikkous varjostaa vientiä.

Rehnin mukaan Suomi on päässyt viime vuosina mukaan muun euroalueen kasvuvauhtiin, tosin viiveellä. Hän sanoi, että suomalaisen työn ja tuotannon kilpailukyky on parantunut ja näiden seikkojen ansiosta työllisyys on olennaisesti viime vuosina kohentunut.

Vastauksia huomisen haasteisiin pitää Rehnin mukaan kuitenkin löytää jo tänään. Tällaisia haasteita ovat muun muassa kansantalouden tuottavuuskehityksen ja kestävän kehityksen asettamat vaatimukset.

Tulosidonnainen velkakatto täydentäisi asuntolainakattoa

Eduskunnan talousvaliokunnan avoimessa kuulemisessa puhunut Rehn esitti myös Suomen Pankin huolen kotitalouksien velkarakenteen muutoksista ja velan kasvusta. Rehnin mukaan yksi mahdollinen ratkaisu olisi tulosidonnainen velkakatto, joka täydentäisi asuntolainakattoa.

– Lisäksi kotitalouksien velan rakenteen muutokset edellyttävät makrovakausvälineiden työkalupakin laajentamista ja kehittämistä nykyisestä, Rehn sanoi.

Valtiovarainministeriön asettama työryhmä antaa tulosidonnaisesta velkakatosta raporttinsa lähiviikkoina.

Erityisen huolissaan Rehn on kulutusluottojen ja taloyhtiöiden kasvavista velkataakoista.

"Ilmastonmuutoksen hidastaminen heijastuu kaikkeen inhimilliseen"

Maailman talouden näkymiä varjostavat tällä hetkellä monet poliittiset epävarmuudet, Rehn muistutti. Ensimmäisenä Rehn mainitsi Yhdysvaltojen ja Kiinan kauppasodan, joka on laajentunut jo teknologisodaksi. Hänen mukaansa Kiinan ja Yhdysvaltojen valtakamppailussa on myös turvallisuuspoliittinen ulottuvuus.

Myös Euroopassa on omat ongelmansa.

– Shakespearelaisittain brexit or not to brexit, Rehn sano viitaten William Shakespearen Hamletiin.

Globaalin talouden ylle tummia pilviä ovat tuoneet myös Saudi-Arabian öljyntuotantolaitoksille tehdyt iskut, jotka ovat jo vaikuttaneet öljyn tuotantoon ja jonkin verran öljyn hintaan. Rehn myös muistutti, että ilmastonmuutoksen hidastamisen välttämättömyys heijastuu kaikkeen taloudelliseen ja inhimilliseen toimitaan.