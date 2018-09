Suomen Tietotoimisto saamassa 1,5 miljoonan euron kertaluontoisen tuen

Hallitus on hyväksynyt Suomen Tietotoimistolle kaavaillun 1,5 miljoonan euron kertaluontoisen tuen. Uutistoimistotuen avulla on tarkoitus varmistaa, että kansallinen ympärivuorokautinen uutispalvelu on saatavilla myös jatkossa. Sen tarkoituksena on myös auttaa uutistoimistotoimintaa uudistumaan ja saattamaan toimintansa taloudellisesti kestävämmälle pohjalle.

Ehtona avustuksen myöntämiselle on, että kansallisen uutistoimistotoiminnan talouden vakauttamisesta ja toiminnan kehittämisestä laaditaan suunnitelma.

Tuella pyritään myös tukemaan suomalaista mediakenttää yleisesti. Esimerkiksi robotiikan ja keinoälyn kehittäminen ja hyödyntämisen uutistoimistotoiminnassa voisi palvella monia mediatoimijoita Suomessa.

Tuesta päätettiin hallituksen lisäbudjettiesityksessä toukokuun lopulla. STT:n päätoimittaja Mika Pettersson sanoi tuolloin, että ilman tukea keskusteltaisiin jo uutispalvelun alasajosta. Suomalaisen mediakentän vaikeudet ovat heijastuneet selvästi STT:n talouden tilaan, kun asiakkaat ovat vähentäneet ostojaan uutistoimistolta.

Sanoma noussut STT:n suurimmaksi omistajaksi