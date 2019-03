Suomen Yrittäjät purkaisi jaon yliopistoihin ja ammattikorkeakouluihin – Pentikäinen tukee maltillisia lukukausimaksuja

Suomen Yrittäjien mielestä suomalaista osaamisjärjestelmää pitää päivittää, jotta Suomi menestyy kansakuntien kilpailussa ja suomalaisyrityksillä on käytössä osaavaa työvoimaa.

– On syytä purkaa duaalimallin aiheuttama raja-aita yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen väliltä ja vapauttaa ne kehittymään yhden lainsäädännön puitteissa, Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen esitti torstaina.

Pentikäinen puhui Suomen Yrittäjien Kasva Suomi -vaalikiertueella torstaina Keski-Suomessa. Yrittäjien vaalibussi kiersi Hankasalmella, Jyväskylässä ja Jämsässä.

Pentikäinen esitteli Jyväskylässä Yrittäjien korkeakoulupoliittisia tavoitteita.

– Jyväskylä on erinomainen paikka esitellä Yrittäjien korkeakoulupolitiikkaa, koska Jyväskylän yliopiston ja ammattikorkeakoulun vaikutus maakunnan hyvinvointiin on niin keskeinen. Hajautettu korkeakoulukenttä on ollut vaikuttavinta aluepolitiikkaa, Pentikäinen muistutti.

Hänen mukaansa nykyinen malli estää keinotekoisesti korkeakoulukentän rakennekehitystä, luo turhaa hallintoa ja hidastaa monen korkeakoulun kehittymistä.

– Jos se puretaan, opiskelijoille avautuisi enemmän mahdollisuuksia valita opintoja, hän arvioi.

Suomen Yrittäjät esittää myös avoimen korkeakoulun väylän nostamista vahvaksi väyläksi tutkintoon johtaviin korkeakouluopintoihin.

– Opiskelu avoimessa korkeakoulussa on erinomainen tapa näyttää kiinnostusta ja motivaatiota. Avointa opetusta pitää voimakkaasti lisätä myös elinikäisen oppimisen näkökulmasta ja tehdä siitä nuorille vaihtoehto päästä korkeakouluun, Pentikäinen esitti.

– Erittäin tärkeä on kehittää myös korkeakoulujen avointa sekä täydennys-, erikoistumis- ja tilauskoulutusta ja tehdä niistä jatkuvan oppimisen palvelukokonaisuus, joka tukee työelämän aikaista opiskelua, hän ehdotti.

Yrittäjäjärjestö tukee myös maltillisia lukukausimaksuja.

– Lukukausimaksu nopeuttaisi opintoja ja toisi lisätuloja korkeakouluille sekä todennäköisesti parantaisi opetuksen laatua. Maksuja huojennettaisiin stipendein ja ne perittäisiin vasta opintojen päätyttyä ja riittävän tulotason varmistuttua. Näin kenenkään taloudellinen asema ei nousisi esteeksi korkeakouluopinnoille, Pentikäinen perusteli