Pankkikonserni Aktiaa huolettaa Suomen julkinen talous, kun maan talouskasvu hidastuu. Aktian mukaan julkisen velan suhde bruttokansantuotteeseen on laskenut ja velkaantumisaste pudonnut. Suunta on ollut oikea, mutta vauhti ei ole ollut riittävää.

– Velkaantumisasteen laskusta huolimatta julkinen talous on pysynyt alijäämäisenä. Takanamme on nyt neljä vuotta kasvua, jonka huippu nähtiin jo vuonna 2016. Jos ennusteemme toteutuu, meillä on Suomessa vähintään kuusi vuotta kasvua ilman, että julkistalous on saanut ylijäämää, arvioi Aktian pääekonomisti Heidi Schauman.

Hänen mukaansa tämä on huolestuttavaa ja herättää monia vaikeita kysymyksiä Suomen julkisen talouden kestävyydestä pidemmällä aikavälillä.

Aktia ennustaa, että Suomen talouskasvu hiipuu tänä vuonna 1,7 prosenttiin ja ensi vuonna 1,3 prosenttiin. Aktian aiempi ennuste tämän vuoden talouskasvusta oli 1,8 prosenttia.

– Vaikka kasvu hidastuu, on taloudessa monia hyviä piirteitä. Esimerkiksi kotitalouksien kulutus ja työllisyysaste ovat kehittyneet erinomaisesti. Haasteeksi nousevat nyt kansainvälisen talousympäristön lisäksi rekrytointiongelmat ja tuottavuuden heikko kehitys, mikä viittaa rakenteellisiin haasteisiin, Schauman sanoo.

Riskit tulevat maailmalta

Suurin välitön riski Suomen taloudelle on maailman talouskasvun hidastuminen. Aktia on korjannut aiempaa ennustettaan euroalueen kasvusta 1,5 prosentista 1,2 prosenttiin tänä vuonna. Ensi vuonna luvassa on enää yhden prosentin kasvu.

– Brexit-prosessi on yhä käynnissä, Italia-epävarmuus jatkuu ja tilanne on poliittisesti epävakaa monissa Euroopan maissa. Lisäksi ilmassa on Kiinan talouskasvun hidastuminen sekä kaikki Yhdysvaltoihin ja Kiinaan liittyvä epävarmuus, Schauman kertoo.

Kasvun hiipumisen myötä paineet korkojen nostamiselle ovat laantuneet euroalueella. Schauman ei odota ohjauskoron nostoa tänä vuonna, vaan ensimmäinen nosto on luvassa vasta ensi vuoden alkupuoliskolla.

– Alhainen korkotaso yhdistettynä hyvään työllisyyteen antaa suomalaisille mahdollisuuden valmistautua seuraavaan laskusuhdanteeseen.