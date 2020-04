Suomen korona-apu yrityksille sai EU-komissiolta ensimmäisen hyväksynnän

EU-komissio näyttää vihreää valoa Finnveran koronatoimille, joilla tuetaan pulaan joutuneita yrityksiä. Tarkastelu koskee kahden miljardin euron ohjelmaa, jolla tuetaan covid-19-epidemiasta kärsiviä yrityksiä takauksin ja lainoin.

Tämä on ensimmäinen komission valtiontukipäätös, joka koskee Suomen koronatukitoimia. Komission pöydällä on Suomesta myös muun muassa suorien tukien ohjelma, jossa koronan takia vaikeuksiin joutuneille yrityksille tarjottaisiin tukea enintään 800 000 euroa tämän vuoden aikana.

Hyväksyntää odottaa myös tuki lentoyhtiö Finnairille . Valtio on myöntämässä yhtiölle enintään 600 miljoonan euron suuruisen valtiontakauksen Finnairin rahoitustarpeisiin. Työ- ja elinkeinoministeriöstä kerrotaan, että komission kanssa on käyty takauksesta epävirallisia keskusteluita ja siitä on tarkoitus tehdä komissiolle ilmoitus.

EU:n sisämarkkinoilla valvotaan sitä, ettei mikään jäsenmaa anna omille yrityksilleen epäreilua valtiontukea. Koronaepidemian takia EU:n valiontukisäännöistä on joustettu, jotta jäsenmaat pystyvät paremmin taistelemaan konkurssiaaltoa vastaan. Tilapäiset valtiontukisäännöt ovat voimassa tämän vuoden loppuun. Komission on hyväksyttävä toimet ennen kuin ne voidaan ottaa käyttöön.

Suomen valtion kokonaan omistaman erityisrahoitusyhtiö Finnveran kautta yrityksille ollaan ohjaamassa mittava lisärahoitus. Rahoitusvaltuudet ollaan nostamassa yhteensä 12 miljardiin euroon, kun rahoitusta on nyt myönnetty yhteensä noin 2 miljardin euron arvosta. Koronalainoille on saatavissa jopa 80 prosentin takaus.