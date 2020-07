Suomen monet luontokohteet ovat turistimagneetteja, joissa ulkomaalaisten matkailijoiden puuttumista ei edes huomaa – tilastollisesti matkailualaa kuitenkin riivaa edelleen kävijäkato

Vaikka ulkomaalaisia matkailijoita on saapunut Suomeen tänä kesänä hyvin vähän, suomalaisten innokas kotimaanmatkailu on ainakin paikoin korvannut puuttuvat ulkomaanvieraat. Esimerkiksi Lapissa Saariselällä heinäkuu on ollut jo hyvä matkailukuukausi.

– Saariselän Kiilopäältä kerrottiin, että siellä heinäkuu on ollut vilkkaampi kuin koskaan ennen, kertoi Tarja Tuovinen Metsähallituksen luontopalveluista STT:lle.

Kevät ja alkukesä olivat Tuovisen mukaan ymmärrettävästi Lapissa hiljaisia, koska matkakohteet olivat koronarajoitusten takia kiinni.

– Jonkin verran väkeä silti vaelsi jo silloin luontokohteissa. Mutta heti kesäkuun alussa, kun koronarajoituksia höllennettiin, suomalaisia alkoi tulla Lappiin enemmän. Juhannuksesta asti onkin sitten ollut esimerkiksi Saariselällä paljon väkeä, Tuovinen sanoo.

Tuovisen havainnot saavat tukea myös Tilastokeskuksen torstaina julkaisemista tiedoista. Niiden mukaan Lapin maakunnassa kirjattiin kesäkuussa noin 78 000 majoitusyötä, kun toukokuussa oltiin vielä alle 20 000:ssa.

Tilaa matkaajille kuitenkin olisi yhä, sillä ulkomaalaisten matkaajien puuttuessa Lapin-matkaajia oli kesäkuussa yli puolet vähemmän kuin vuotta aiemmin.

Viipyilevää vaellusta, urbaaneja minilomia

Tuovisen mukaan tämän kesän erityispiirre on suomalaisilla matkailijoilla se, että nyt yhdessä kohteessa ollaan pitempään.

– Viipymät ovat selvästi kasvaneet. Yhdestä etapista tehdään sitten pistomatkoja muualle Lappiin.

Lapin liiton Satu Luiro vahvistaa, että yleensä kesäisin kotimaiset matkailijat tapaavat olla Lapissa kiertolaisia.

– Kesämatkailulle on tyypillistä, että kierrellään paljon. Talvella sen sijaan ollaan perinteisesti enemmän yhdessä kohteessa, matkailukoordinaattori Luiro vertaa.

Tuovinen huomauttaa, että tämän kesän suomalaisissa matkailijoissa on huomattavan paljon ensikertalaisia, jotka eivät ole käyneet Lapissa koskaan aiemmin.

Myös Varsinais-Suomessa kotimaisten matkaajien määrä moninkertaistui kesäkuussa toukokuuhun verrattuna. Visit Turun matkailujohtaja Anne-Marget Hellén kertoo, että maakunnan vetonaulana on tänäkin kesänä Turun saaristo. Poikkeuksellisesti myös lyhyet kaupunkilomat alueella ovat lisääntyneet.

– Vaikka luontokohteet ovat olleet tärkeä juttu matkailijoille, myös urbaani kaupunkiloma on kiinnostanut matkaajia, Hellén sanoo.

Hellénin mukaan toinen keskeinen ilmiö on se, että ihmiset vaikuttavat kuluttavan palveluita myös tukemistarkoituksessa.

– Koronan pahimman rajoitusajan jälkeen ihmisillä vaikuttaa olevan halu olla solidaarisia ja tukea lähialueen yrityksiä, matkailujohtaja tuumii.

Matkailu ei palautunut aiemmalle tasolle

Elpymisestä huolimatta kotimaan matkailu ei ole palannut koronaa edeltävälle tasolle. Tilastokeskuksen mukaan kotimaisten matkailijoiden yöpymiset Suomen majoitusliikkeissä vähenivät kesäkuussa noin 38 prosenttia vuoden takaisesta.

Tilanne on kuitenkin huomattavasti aiempia kuukausia parempi: toukokuussa yöpymiset vähenivät 74 prosenttia ja huhtikuussa laskua oli vielä enemmän, 86 prosenttia.

Maakuntatasolla ainoastaan Kainuussa kotimaisten matkailijoiden yöpymisiä kertyi suunnilleen sama määrä kuin vuotta aiemmin eli 78 000. Uudeltamaalta kotimaisia yöpyjiä katosi peräti yli 70 prosenttia.

Eniten koronaviruskriisi vaikutti ulkomaisten matkailijoiden yöpymisiin. Ne vähenivät kesäkuussa lähes 93 prosenttia vuoden takaisesta, eikä muutos parempaan ole ollut vielä mainittava kevätkuukausiin verrattuna.

– Kotimaanmatkailu ei kokonaan korvaa ulkomaalaisten vähäistä määrää, arvelee Lapin liiton Satu Luiro.

Hänen mukaansa ulkomailta on Lappiin tullut ainakin jonkin verran baltialaisia, jotka ovat matkalla Lapin kautta Pohjois-Norjaan. Ruotsista ja Venäjältä ei nyt matkustusrajoitusten takia turisteja Suomeen pääsekään.

Koronatilanteen jatko askarruttaa Lapin matkailuväkeä.

– Joulusesonki on Lapille äärimmäisen tärkeä. Silloin pitäisi saada myös kansainväliset turistit tänne, Luiro tähdentää.