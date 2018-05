Suomen suurin tavarajuna lähti kiskomaan teräskeloja Raahen ja Hämeenlinnan välillä

Massaltaan Suomen suurin kotimainen tavarajuna on aloittanut liikennöinnin Raahen ja Hämeenlinnan välillä, kertoi VR torstaina. Juna painaa 5 200 tonnia ja kuljettaa SSAB:n teräskeloja.

Tähän asti teräskeloja on kuljetettu kahdella junalla päivässä. Nyt sama määrä kulkee yhdellä suurella, niin kutsutulla Megajunalla. Juna kykenee kuljettamaan kerralla jopa 3 800 tonnia. Siinä on 52 vaunua, ja junan pituus vetureineen on 690 metriä. Vuosittainen kuljetusmäärä Megajunalla on yli miljoona tonnia.

Jättijuna pystyy kulkemaan, koska Pohjanmaan rataa on parannettu ja akselipainoa on saatu nostettua 25 tonniin maaliskuun lopussa.

– Ratainfra mahdollistaa nyt suuremmat kantavuudet ja kuormakoot, ja haluamme hyödyntää tätä täysmääräisesti, sanoi VR Transpointin rautatielogistiikan myynti- ja markkinointijohtaja Tero Kosonen.