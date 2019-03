Suomen talouskasvu hidastuu, ekonomisti rauhoittelee: "Kun ajatellaan keskivertopalkansaajaa, tilanne näyttää vakaalta"

Suomen talouskasvun arvioidaan hidastuvan enemmän kuin aiemmin on arvioitu. Monet ennustelaitokset ovat alkuvuonna laskeneet ennusteitaan entisestä, osa enemmän ja osa vähemmän riippuen myös ennusteiden aikavälistä. Harvempi on pitänyt arvionsa ennallaan.

Elinkeinoelämän tutkimuslaitos Etlan syyskuun ennusteen mukaan Suomen bruttokansantuote (BKT) kasvaa tänä vuonna 2,2 ja maaliskuun ennusteen mukaan vain 1,4 prosenttia. Onko muutos merkittävä, ja missä se näkyy käytännössä?

– Muutos on merkittävä. Näin suuri kasvun hidastuminen on seurausta erityisesti viennin mutta myös investointien ja kulutuksen kasvuennusteiden alentumisista. Niinpä sekä ulkomaisen että kotimaisen kysynnän kasvu hidastuu. Koska kasvun hidastuminen on merkittävää ja laaja-alaista, se näkyy myös työllisyyden kasvun hidastumisena. Työttömyysaste ei enää laske ensi vuonna, vastaa Etlan ennustepäällikkö Markku Lehmus.

Aktian joulukuun ennusteen mukaan Suomen talous kasvaa tänä vuonna 1,8 ja maaliskuun ennusteen mukaan 1,7 prosenttia. Missä näkyy käytännössä, jos talous kasvaa vain 0,1 prosenttiyksikköä vähemmän?

– Muutos on marginaalinen, eikä se ole selvä viesti. Kun teemme ennustetta, emme ennusta itse bruttokansantuotetta vaan sen alaeriä. Suurin muutos ennusteessamme koskee ensi vuotta: kasvu hidastuu entisestään, vastaa Aktian pääekonomisti Heidi Schauman.

Danske Bank arvioi maaliskuussa Suomen tämän vuoden talouskasvuksi niin ikään 1,7 prosenttia. Arvio ei muuttunut joulukuusta. Voidaanko tuon suuruiseen kasvuun olla tyytyväisiä?

– Tässä maailmantalouden toimintaympäristössä voidaan. 1,7 prosenttia on hyvä, mutta ei erinomainen tai loistava. Se edustaa potentiaalista kasvua Suomessa, jos työvoiman tarjonta ei kasva merkittävästi vaan kasvu on tuottavuuden varassa. Sellaista vauhtia talous hyvänä vuonna kasvaa, vastaa Danske Bankin pääekonomisti Pasi Kuoppamäki.

OP Ryhmän mukaan ensi vuonna Suomen talous kasvaa vain 0,8 prosenttia. Useampi ennustelaitos povaa reilun prosentin kasvua. Pitääkö suomalaisten olla huolissaan?

– Ei tarvitse olla erityisen huolissaan. Kasvu on hidastumassa, mutta talouden kuva vuonna 2020 on hyvä. Työttömyysaste on varsin matala ja taloustilanne kokonaisuutena parempi kuin joitakin vuosia sitten. Ilmassa on riskejä, mutta kun ajatellaan keskivertopalkansaajaa, tilanne näyttää vakaalta, vastaa OP Ryhmän pääekonomisti Reijo Heiskanen.

Nordea ennustaa Suomelle tälle vuodelle 1,5 prosentin ja ensi vuodelle 1,0 prosentin kasvua. Minkä suuruinen talouskasvu olisi Suomelle ideaalia?

– Olisi hienoa, jos talous kasvaisi vauhdilla, mutta kasvun on oltava myös kestävää. Suomen kasvu tulee jatkossa pääosin tuottavuuskehityksestä, sillä työvoima supistuu. Tuottavuuskasvu on osoittautunut haastavaksi, minkä vuoksi realistisesti voidaan odottaa vain maltillisia kasvulukuja. Toki työllisyyttäkin voidaan yhä nostaa, mutta se vaatii rakenteellisia uudistuksia tuekseen, vastaa Nordean pääekonomisti Tuuli Koivu.