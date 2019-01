Suomen tuulivoimatuotanto kasvoi viime vuonna yli viidenneksen

Suomen tuulivoimatuotanto kasvoi viime vuonna yli 20 prosenttia, kertoo Suomen Tuulivoimayhdistys. Tuulivoiman osuus sähköntuotannosta nousi noin yhdeksään prosenttiin. Tuulivoimaloita oli Suomessa viime vuoden lopussa lähes 700.

– Suomalainen tuulivoima-ala on nähnyt 2010-luvulla monenlaisia ajanjaksoja, välillä on ollut nousukiitoa ja välillä tuulivoiman tulevaisuus Suomessa on huolestuttanut, kertoo Suomen Tuulivoimayhdistyksen toimitusjohtaja Anni Mikkonen tiedotteessa.

Yhdistyksen mukaan tuulivoiman tuotannon kasvu perustui vuoden 2017 loppuun mennessä valmistuneeseen uuteen kapasiteettiin. Viime vuonna tuulivoimaloita ei valmistunut lainkaan tukijärjestelmän muutoksen vuoksi. Tuulivoimayhtiöt ovat odottaneet uusiutuvan energian uutta tukijärjestelmää, joka perustuu Energiaviraston järjestämään kilpailutukseen.

– Ajoittain tempoilevasta politiikasta ja vuoden 2018 nollarakentamisvuodesta huolimatta tuulivoima-alan kasvu ei ole pysähtynyt, kuten viime vuonna tehdyt markkinaehtoiset investointipäätökset osoittavat, Mikkonen arvioi.

Energiavirasto kertoo saaneensa uusiutuvan energian tukikilpailutukseen 26 tarjousta, joista kaikki ovat tuulivoimahankkeita. Markkinaehtoisia hankkeita, jotka eivät tarvitse lainkaan tukia, on käynnistymässä neljä. Niiden toiminta perustuu pitkäaikaisiin toimitussopimuksiin.

Suurin osa Pohjois-Pohjanmaalla

Yhdistyksen mukaan Suomessa tarvitaan poliittista tahtoa tulevaisuudessakin takaamaan, että tuulivoima-alan kehitys jatkuu. Tämä tarkoittaa muun muassa kunnianhimoisempia ilmasto- ja uusiutuvan energian tavoitteita tuleville vuosikymmenille.

– Suomi on lähes saavuttanut 6 terawattitunnin tuulivoiman 2020 -tavoitteensa ennen määräaikaa, mutta Ruotsi on saavuttamassa huomattavasti kunnianhimoisemmat 2030 tavoitteensa jo lähivuosina. Meilläkin on potentiaalia parempaan, Mikkonen sanoo.

Suurin osa Suomen tuulivoimahankkeista on rakennettu Pohjois-Pohjanmaalle, jonne sijoittuu 42 prosenttia kaikista tuulivoimaloista. Suomen suurin tuulivoimakunta on Kalajoki, jossa on 10 prosenttia Suomen tuulivoimaloista.