Suomessa koulutettujen ulkomaalaisten tekniikan alan huippuosaajien vaikea työllistyä

Suomessa valmistuneiden ulkomaalaisten tekniikan alan huippuosaajien on vaikea saada töitä Suomesta, ilmenee Tekniikan akateemiset TEKin kyselytutkimuksesta. Tutkimuksen mukaan kaksi kolmesta suomalaisesta tekniikan alan korkeakoulutetusta on valmistumishetkellä työsuhteessa, mutta ulkomaan kansalaisista vain 38 prosenttia on saanut töitä.

Yhä useampi Suomessa vastavalmistunut diplomi-insinööri ja arkkitehti on tutkimuksen mukaan ulkomaalaistaustainen.

Kyselyyn vastasi reilut 2 300 eli 78 prosenttia vastavalmistuneista diplomi-insinööreistä ja arkkitehdeista eri puolelta Suomea.