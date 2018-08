Suomessa yöpyvien ulkomaisten turistien määrä laski kesäkuussa – onko turistibuumi taittunut?

Kesäkuussa ulkomaisten matkailijoiden yöpymisten määrä jäi Suomessa viime vuotta laihemmaksi.

Ulkomaisten matkailijoiden yöpymiset vähenivät kesäkuussa 4,8 prosenttia viime vuoteen verrattuna, Tilastokeskus kertoi torstaina.

Matkailualaa edustavat eivät ole yhden kuukauden notkahduksesta huolissaan. Kesäkuun laskua selittää osittain se, että viime vuoden kesäkuun matkailijamäärä oli ennätyskorkea, sanoo Visit Finlandin tutkimuspäällikkö Katarina Wakonen.

– Viime vuonna ulkomaiset yöpymiset kasvoivat kesäkuussa 15 prosenttia, mikä oli poikkeuksellinen kasvu. Meidän arvion mukaan asiaan vaikutti se, että Suomi sai viime vuonna paljon huomiota maailmalla Suomi 100 -juhlavuoden takia.

Kesäkuu on yleensä myös kotimaanmatkailun aikaa. Suomalaisten matkailijoiden yöpymiset lisääntyivät 4,5 prosenttia viime vuoden kesäkuusta. Ulkomaalaisia majoittuu Suomessa taas erityisesti heinä-elokuussa.

– Kesän kokonaisarvio saadaan vasta elokuun myötä, kun nähdään Keski-Euroopan lomakausi. En olisi huolissani kesäkuusta, vaikka siinä miinusmerkkejä on, sanoo Visit Rovaniemen toimitusjohtaja Sanna Kärkkäinen.

Suomen turvallisuus houkutti kiinalaisia

Yöpymiset vähenivät lähes kaikista Suomen kannalta tärkeimmistä matkailijamaista tulevilta turisteilta. Suurimman ulkomaalaisten matkailijoiden ryhmän eli saksalaisten yöpymiset vähenivät 10 prosenttia viime vuodesta.

Voimakasta laskua oli myös kiinalaisten yöpymisissä. Kiinalaisten yöpymiset laskivat 24 prosenttia viime vuoden kesäkuuhun verrattuna.

Syytä kiinalaisten yöpymisten laskulle voi toistaiseksi vasta arvailla, Wakonen ja Kärkkäinen sanovat. Wakonen arvioi, että osa kiinalaisturisteista on voinut palata matkailemaan Länsi-Eurooppaan.

– Voisi ehkä ajatella, että Suomi keräsi kiinalaisia turisteja Länsi-Euroopassa olleiden terroritekojen takia. Pohjoismaat koettiin turvallisempana. Kiinalaiset ovat herkkiä näille uutisille. Voi olla, että nyt he ovat taas uskaltautuneet palaamaan Länsi-Eurooppaan, Wakonen pohtii.

Matkailun kokonaiskehitystä voi tarkastella vasta useita tilastoja yhdistelemällä. Tilastokeskuksen tiedot on kerätty majoituspaikoista, joissa on vähintään 20 vuodepaikkaa tai sähköpistokkeella varustettua matkailuvaunupaikkaa.

Tilastoissa eivät näy esimerkiksi saksalaisten suosimat mökkivaraukset, pienemmät majoitusliikkeet tai Airbnb -majoituksien määrä, Wakonen sanoo.

– Suomessa on myös päiväkävijöitä on aika paljon, esimerkiksi risteilymatkailijoita ja välilaskun vuoksi päivän Helsingissä viettäviä. He eivät jää tilastoon, Wakonen huomauttaa.

Yleisesti matkailijoiden määrän kasvu on ollut Suomessa nousussa.

Visit Finlandin tutkimuksen mukaan ulkomailla asuvat tekivät viime vuonna yhteensä 8,3 miljoonaa matkaa Suomeen, mikä on 13 prosenttia enemmän kuin vuonna 2016.