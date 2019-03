Suomessakin lentojen perunut Norwegian aikoo vaatia Boeingilta korvauksia kielletyn konetyypin vuoksi

Halpalentoyhtiö Norwegian aikoo vaatia, että lentokonevalmistaja Boeing korvaa täysimääräisesti vahingot, jotka aiheutuvat Boeing 737 Max 8 -koneen lentokiellosta. Norwegianin edustaja sanoo uutissivusto E24:lle, että keskustelut asiasta Boeingin kanssa on aloitettu.

Norwegianin viestintäpäällikkö Lasse Sandaker-Nielsen sanoo, että uuden konetyypin pitää voida olla käytettävissä kaupallisiin lentoihin ilman viivästyksiä.

Euroopan lentoturvallisuusvirasto kielsi konetyypin lennot Euroopassa tiistaina. Konetyypille on tapahtunut kaksi maahansyöksyä puolen vuoden sisään. Viime viikonloppuna 157 ihmistä kuoli Ethiopian Airlinesin lennolla Etiopiassa, ja viime lokakuussa 189 ihmistä kuoli Lion Ai rin lennolla Indonesiassa.

Boeing 737 Max 8 -konetyypin lentokielto vaikuttaa lentoihin myös Suomessa. Norwegian on nettisivujensa mukaan perunut neljä lentoa Helsingin ja Tukholman välillä ja yhden lennon Helsingistä Ouluun.

Lentokielto pahentaa

Norwegianin

ahdinkoa

Norjalaisen uutistoimiston NTB:n mukaan Norwegianin laivastossa on 163 konetta, joista 18 on Boeing 737 Max 8 -tyypin koneita. Norwegianin tiedottaja sanoo E24:lle, ettei yhtiö ole aikeissa vuokrata korvaavia koneita kiellettyjen tilalle.

Boeing 737 Max -mallin turvallisuusongelmat pahentavat jo ennestään vaikeuksiin ajautuneen yhtiön ahdinkoa. Norwegian on vastikään pannut toimeen osakeannin, jolla se sai kassaansa noin 300 miljoonaa euroa lisärahoitusta.

Sekä Norwegianin että koneen valmistajayhtiö Boeingin pörssikurssit ovat olleet viime päivinä kovassa laskussa.

Tuhansia lentoja joka viikko

Etiopiassa tapahtuneen onnettomuuden jälkeen lentoyhtiöt ja viranomaiset ympäri maailmaa ovat poistaneet konetyypin käytöstä.

New York Timesin mukaan Pohjois-Amerikka on ainoa alue maailmassa, jossa Boeing 737 Max 8 -konetyypillä enää lennetään merkittävästi. Konetyypillä on tehty tyypillisellä viikolla noin 8 600 lentoa. Lentokiellot eri puolilla maailmaa ovat tähän mennessä vaikuttaneet noin 6 000 lentoon.

Boeing on mainostanut 737 Max -koneperhettä historiansa nopeimmin myydyksi koneeksi. Koneperhe on poikinut Boeingille yli 5 000 tilausta.

Toistaiseksi Max 8 -tyypin koneita on toimitettu yli 340 ympäri maailmaa.