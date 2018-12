Suosittu muotiyritys avasi myymälän Vaajakoskella – brändi syntyi vahingossa, kun yrittäjä julkaisi blogissa kuvan pellavatunikastaan

Kuusi vuotta sitten Pia Erlund työskenteli kampaajana, eikä hänellä ollut aavistustakaan, että yksi päivitys sosiaalisessa mediassa muuttaa suunnan työelämässä täysin.

Vuonna 2012 Erlund oli ollut kampaajana jo toistakymmentä vuotta ja pyöritti kauneusalan yritystään Espoossa. Hän päätti teetättää paksusta ja laadukkaasta pellavakankaasta itselleen työvaatteet tutulla asiakkaallaan, joka oli entinen ompelija. Erlund suunnitteli itse mallin tunikalle, johon tuttu ompelija teki kaavat ja ompeli vaatteen Erlundille.

– Olin muutaman vuoden pitänyt lifestyle-blogia, jossa enemmänkin kuvasin sisustamista. Huvin vuoksi kuvautin itseni uusissa pellavavaatteissani ja julkaisin kuvan ajatuksella, että katsokaa, tällaiset vaatteet teetätin itselleni. Siitä alkoi mieletön rummutus ja kysyntä, Erlund kertoo.

Blogissaan julkaistun kuvan jälkeen Erlund sai kaksi kuukautta kyselyjä pellavatunikastaan. Lopullinen läpimurto tapahtui, kun eräs suosittu bloggari halusi samanlaiset Erlundin suunnittelemat pellavavaatteet. Hänkin julkaisi vaatteet omassa blogissaan, minkä jälkeen Erlund alkoi saada 250 tilausta viikossa.

– Voin siis sanoa, että tämä on puhtaasti somessa vahingossa syntynyt brändi.

Niinpä Erlund osti kaikilla säästöillään, 6 000 eurolla, pellavakangasta ja kokeili siipiään vaatealalla. Nyt kuusi vuotta myöhemmin kampaamo on jäänyt historiaan ja Erlundin muotiyritys Bypias on kasvanut vauhdilla myös Suomen rajojen ulkopuolelle. Yrityksellä on kotimaassa kahdeksan liikettä, Oslossa yksi. Kansainvälisen verkkokaupan ja viennin osuus liikevaihdosta on noin viidennes.

Yrityksellä on 200 jälleenmyyjää 14:ssä maassa, kaukaisimmat esimerkiksi Yhdysvalloissa, Australiassa ja Japanissa.

– Vahvimmat vientimaat ovat Sveitsi, Saksa, Japani ja Norja.

Lähes kaikki Bypiasin liikkeet on tietoisesti perustettu kaupunkien ydinkeskustojen ja isojen ostoskeskusten ulkopuolelle. Monet niistä on sijoitettu historiallisiin rakennuksiin ja siksi myös Jyväskylään rantautumisessa oli luonnollinen valinta asettua Vaajakosken vanhalle teollisuusalueelle SOK:n entiseen harjatehtaaseen.

Norjalaisen James Salvesenin 1800–1900-luvun vaihteessa rakennuttamassa kivitalossa on yli vuosisadan aikana nähty toimintaa laidasta laitaan.

– Se on ollut alun perin navetta- ja tallirakennus. 1900-luvulla siinä on ollut SOK:n harjatehtaan lisäksi pesula, kirjapaino, asuin- ja toimistotiloja sekä huonekalumyymälä, kertoo amanuenssi Päivi Andersson Keski-Suomen museosta.

Sijainti Nelostien varrella on osoittautunut hyväksi valinnaksi.

– Ensimmäisillä viikoilla kävi niin paljon ihmisiä, että parkkipaikka oli täynnä autoja. Jotkut ohikulkijat luulivat, että täällä on uskonnollisen seuran kokouksia, kertoo Jyväskylän myymäläpäällikkö Ulla Rantanen huvittuneena.

Vaatteiden materiaalit ja valmistus tehdään eri puolilla Eurooppaa, pääosin Baltiassa. Pellava on edelleen yrityksen lippulaivatuotteiden päämateriaali, mutta matkan varrella on tullut mukaan uusia mallistoja uusine materiaaleineen. Erlund suunnittelee kaikki vaatemallistonsa itse, vaikka alan koulutusta hänellä ei ole.

– Sanoisin, että useita vuosia suomalaisia naisia kaunistaneena olen oppinut enemmän kuin missään designkoulussa olisin ikinä voinut oppia, hän kiteyttää.