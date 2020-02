Supercell iloitsee peliensä menestyksestä – tulos ennallaan

Peliyhtiö Supercell pitää viime vuoden kohokohtinaan uusimman pelin Brawl Starsin ja vanhemman Clash of Clansin menestystä. Brawl Stars on nousemassa miljardiluokkaan, ja Clash of Clans ylsi parhaimpaan tulokseensa sitten vuoden 2016.

Supercellin talousluvut pysyivät kuitenkin toissa vuoden tasolla. Liikevaihto nousi kaksi prosenttia 1,4 miljardiin euroon, ja käyttökate laski neljä prosenttia 517 miljoonaan euroon.