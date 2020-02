Supercell iloitsee peliensä menestyksestä – tuorein peli Brawl Stars nousemassa miljardiluokkaan

Peliyhtiö Supercell pitää viime vuoden kohokohtinaan uusimman pelin Brawl Starsin ja vanhemman Clash of Clansin menestystä. Brawl Stars on nousemassa miljardiluokkaan, ja Clash of Clans ylsi parhaimpaan tulokseensa sitten vuoden 2016.

– Tähän mennessä meidän aiemmat neljä peliämme ovat kukin saavuttaneet miljardiluokan myynnin. Brawl Stars on kovaa vauhtia liittymässä samaan joukkoon. Pelaajamäärät ovat kasvaneet joka kuukausi, kertoo toimitusjohtaja Ilkka Paananen tiedotteessa.

Brawl Starsilla viime vuosi oli ensimmäinen täysi toimintavuosi. Tänä vuonna kahdeksan vuotta täyttävä Clash of Clans nousi puolestaan mobiilianalytiikkaan erikoistuneen App Annien listauksessa 2010-luvun menestyneimmäksi peliksi. Clash Royale oli saman listan kymmenes.

– Jokainen tuolle listalle yltänyt peli on ansainnut paikkansa tekemällä vahvaa tulosta vuodesta toiseen. Tasainen menestys kertoo siitä, että olemme onnistuneet pitämään myös vanhempia pelejämme kiinnostavina ja ajankohtaisina panostamalla päivityksiin ja pelaajien jatkuvaan palvelemiseen, Paananen arvioi.

"Pidän yli puolen miljardin tulosta hyvänä"

Supercellin talousluvut pysyivät kuitenkin toissa vuoden tasolla. Liikevaihto nousi 2 prosenttia 1,4 miljardiin euroon, ja käyttökate laski 4 prosenttia 517 miljoonaan euroon.

– Pidän yli puolen miljardin tulosta hyvänä 300 työntekijän yhtiölle. Olemme onnistuneet säilyttämään asemamme kivenkovaa kilpaillulla alalla, joka on jatkuvassa murroksessa. Sovelluskaupoista löytyy 600 000 peliä, ja uusia pelejä ilmestyy keskimäärin 600 joka päivä, Paananen sanoo.

Hänen mukaansa yrityksen työntekijämäärän kasvu on pysynyt maltillisena. Viime vuoden lopussa yhtiöllä oli 300 työntekijää yli 30 eri maasta.

– Meille on tärkeää pitää yritys pienenä. Uskomme, että se auttaa meitä keskittymään tekemiseen ja minimoimaan turhan byrokratian. Meistä on myös mukavampaa työskennellä pienemmässä yrityksessä.