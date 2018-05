Supercell-pomo sijoitti kalsaribrändiin

Suomalainen alusvaatebrändi the other danish guy kertoo ottavansa merkittävän askeleen maailman alusvaatemarkkinoille, sillä se on saanut sijoittajakseen peliyhtiö Supercellin perustajiin kuuluvan Mikko Kodisojan.

– The other danish guy edustaa juuri niitä asioita, joiden uskon tuovan menestystä: Asialleen omistautunut tähtitiimi, skaalautuva bisnesmalli, kestävä kehitys ja selkeä fokus, Kodisoja sanoo tiedotteessa.

The other danish guy valmistaa alushousuja valtameriin hylätyistä kalaverkoista ja muusta muovijätteestä. Se tavoittelee merkittävää siivua kasvavalta, yli 20 miljardin euron alusvaatemarkkinalta. Tällä hetkellä myyntiä on jo 27 maahan.

Kodisojan sijoitusyhtiö KEM Ventures on the other danish guyn ensimmäinen ulkopuolinen sijoittaja.