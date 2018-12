Suurimmalla omistajalla vahva usko Honkarakenteeseen: Osti laskupäivänä lisää osakkeita

Hirsitalovalmistaja Honkarakenne Oyj:n hallituksen puheenjohtaja Arimo Ristola ei säikkynyt tulosvaroituksesta johtunutta yhtiön osakekurssin rajua laskua. Ristola osti keskiviikkona 30 000 ja hänen vaimonsa Kirsti Ristola 2 000 Honkarakenteen osaketta.

Ostosten keskihinta oli tasan kaksi euroa osakkeelta. Näin he hyödynsivät osakkeen noin 23 prosentin kurssilaskun keskiviikkona. Torstaina aamupäivällä osake oli vahvassa nousussa ja kello 11:n jälkeen se maksoi 2,10 euroa.

Ristoloiden sijoitusyhtiö AKR-Invest Oy on miljoonalla osakkeellaan Honkarakenteen suurin omistaja. Suurin äänivalta yhtiössä on kuitenkin Saarelaisen suvulla, jonka perustama Honkarakenne on.

Arimo Ristola omisti aiemmin suoraan 20 100 ja Kirsti Ristola 20 000 Honkarakenteen osaketta.

Honkarakenne laski keskiviikkona arviotaan tuloksesta ennen veroja, mutta piti näkemyksensä liikevaihdon kasvusta. Syynä ennakoitua huonompaan tuloskehitykseen on Venäjän-kaupan volyymin lasku ja kotimaan liiketoiminnan ennakoitua heikompi kannattavuus.

Honkarakenteen mukaan tämän vuoden liikevaihto kasvaa verrattuna edelliseen vuoteen ja tulos ennen veroja on voitollinen. Aiemmin yhtiö arvioi, että liikevaihto kasvaa tänä vuonna ja tulos ennen veroja on parempi kuin edellisenä vuonna.

Honkarakenne valmistaa Honka-tuotemerkillään omakotitaloja, vapaa-ajan asuntoja ja julkisia rakennuksia suomalaisesta massiivipuusta. Yhtiö on toimittanut 85 000 rakennusta yli 50 maahan.

Talopaketit valmistetaan Suomessa: yhtiön oma tehdas sijaitsee Karstulassa. Vuonna 2017 Honkarakenne-konsernin liikevaihto oli 43,4 miljoonaa euroa, josta viennin osuus oli 41 prosenttia.