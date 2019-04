Suurin puhein Keuruulle tullut elementtivalmistaja LapWall jättää Haapamäen – eikä muuta Petäjävedelle

Keuruun Haapamäelle keväällä 2017 näyttävästi rantautunut rakentamisen elementtivalmistaja LapWall Oy on päättänyt lopettaa Keuruun-yksikkönsä. Viime syksynä yhtiö solmi Petäjäveden kunnan kanssa aiesopimuksen tuotantolaitoksen perustamisesta Palvalahden yritysalueelle, mutta tämäkään kuvio ei toteudu.

– Strategiamme mukaisesti olemme päättäneet luopua moduuliliiketoiminnasta ja keskittyä elementtiliiketoimintaan. Haapamäen yksikköä koskevat yt-neuvottelut päättyivät viime viikolla. Viime vaiheessa siellä oli kolme työntekijää, eikä heidän työsuhteitaan jatketa. Yksikkö ajetaan alas kevään aikana, varsinaista toimintaa ei enää ole, kertoo LapWallin talousjohtaja Tuomo Riihonen.

Yhtiö kaavaili valmistavansa Haapamäellä, kehittämisyhtiö Keulink Oy:ltä vuokratussa niin sanotussa Paanuhallissa kosteiden tilojen moduuleita, joissa olisivat valmiina kylpyhuone, wc, keittiö ja talotekniikka. Yhtiö ilmoitti asettavansa tavoitteeksi aluksi noin 30:n ja myöhemmin jopa 200 työntekijän palkkaamisen.

– Toiminta on ollut Haapamäellä lähinnä tuotekehitysasteella. Toissijaisesti pyrimme löytämään liiketoiminnalle jatkajan, joko Paanuhallissa tai pelkkänä liiketoimintakauppana muualla, Riihonen sanoo.

Lähinnä puisia seinä- ja kattoelementtejä valmistavalla LapWallilla on tuotantolaitokset Pyhännällä ja Pälkäneellä. Työntekijöitä on yhteensä vajaat 150. Liikevaihtovaihto on noin 50 miljoonaa euroa.