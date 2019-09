Tämä mies eteni Jyväskylän Aholaidasta taiwanilaisen pörssiyhtiön huippupestiin – ja rakkaustarinakin on kuin Hollywood-elokuvasta

Vakuuttava esiintyminen kansainvälisessä teknologiaseminaarissa Dubaissa vuonna 2009 muutti Juho Partasen, 36, elämän. Suolahtelaisen jäähdytinvalmistajan Finnradiatorin vientijohtajaa alettiin houkutella suuryrityksen johtotehtäviin Yhdistyneisiin Arabiemiirikuntiin.

Vaikka Partanen ei ollut heti valmis jättämään vähän aiemmin alkanutta pestiään Suolahdessa, seminaari aloitti Partasen suuntautumisen kansainväliselle johtamisuralle. Kierros ulkomaisissa yrityksissä on vienyt hänet nykyiseen työhön taiwanilaisen pörssiyhtiön Enterex Internationalin teollisuussegmentin pääjohtajaksi.

Partanen lienee tuntemattomimpia suomalaisia kansainvälisiä yritysjohtajia. Häntä on haastateltu useisiin ulkomaisiin ammattilehtiin, mutta Suomessa tämä on Partasen ensimmäinen henkilöhaastattelu.

Pari tuhatta ihmistä työllistävä Enterex suunnittelee ja valmistaa lämmönvaihtimia poltto- ja sähkömoottoreihin sekä ilmastointijärjestelmiä. Yhtiön valmistamia lämmönvaihtimia käytetään esimerkiksi henkilöautoissa, busseissa, työkoneissa sekä maatalous- ja kaivoskoneissa.

Enterexin asiakkaita ovat muun muassa maailman johtava moottorivalmistaja, yhdysvaltalainen Cummins, saksalainen autoteollisuuden sopimusvalmistaja Mahle sekä maansiirtokoneiden valmistajat Kobelco ja Doosan.

Enterexin liikevaihto on noin 180 miljoonaa euroa.

Yhtiön pääkonttori on Taipeissa Taiwanissa, tuotanto on Kiinassa, Kambodzhassa ja Puolassa. Pääosa työntekijöistä toimii Kiinassa.

– Työssäni olen tulosvastuullinen suorasta tehdasmyynnistä asiakkaille. Avaan uusia globaaleja teollisuusasiakkuuksia, toimin avainasiakkaiden kanssa, kehitän toimitus- ja valmistusprosesseja sekä vastaan strategiasta ja valmistelen yritysostoja. Tytäryhtiöiden toimitusjohtajat raportoivat suoraan minulle, samoin tuotekehityksen ja myynnin globaali johto, Partanen kertoo.

– Alan suunnittelu yhdistää termodynamiikkaa ja virtausmekaniikkaa, materiaalitieteitä, metallurgiaa sekä koneenrakennusta ja kemiaa. Energiatehokkuus ja päästöjen alentaminen ovat tämänkin alan kehityksen keskiössä.

Partanen on asunut ja työskennellyt Suomessa, Yhdistyneissä Arabiemiirikunnissa, Ruotsissa, Hollannissa, Monacossa ja Espanjassa.

Miehen juuret ovat Jyväskylän Aholaidassa. Elämän ensimmäiset parikymmentä vuotta hän asui Tavintiellä kerrostalossa, joka on edelleen hänen äitinsä koti. Äiti on eläkkeellä matkatoimistovirkailijan ja isä luokanopettajan töistä.

Partanen opiskeli kansainvälisen logistiikan insinööriksi Jyväskylän ammattikorkeakoulussa. Jyväskylän yliopiston johtamiskoulutuksessa hän suoritti työn ohessa eMBA-tutkinnon. Osaamistaan hän on kasvattanut myös myynnin ammattitutkinnolla ja Venäjän-kaupan ammattitutkinnolla.

– Olen saanut hyvän koulutuksen Jamkissa ja yliopistossa, Partanen kiittelee.

Partasen nopeasta etenemisestä kertoo se, että hän sai työpaikan Finnradiatorilta vain vähän sen jälkeen, kun hän aloitti ammattikorkeakoulun päättötyön tekemisen yrityksessä.

– Finnradiatorin patruuna Seppo Halmet ei halunnut minun tekevän vain päättötyötä, vaan hän palkkasi minut jo muutaman viikon päästä yli sadan hengen firman tuotantopäälliköksi, Partanen kertoo.

Pari vuotta myöhemmin hän aloitti Finnradiatorin vientijohtajana. Finnradiatorin hyödyntämä materiaaliteknologia johti uusiin polkuihin, kun alan teknologiantoimittajien liittouma pyysi Partasta liittouman hallitukseen ja kutsui hänet puhumaan teknologiaseminaariin Dubaihin.

– Yleisössä oli teollisuuden lämmönvaihtimia valmistavan Dolphin Groupin johtaja, joka halusi palkata minut töihin. En kuitenkaan lähtenyt heti, sillä olin hieman aiemmin aloittanut Finnradiatorin vientijohtajana.

Partanen muutti Dubaihin vuonna 2012 alkoi työskennellä Dolphin Groupin globaalina myyntijohtajana. Jo seuraavana vuonna hän kuitenkin siirtyi maailman suurimman kuparintuottajan Aurubiksen palvelukseen, josta hän vielä palasi Dolphin Groupille vuonna 2016. Nykyisessä tehtävässään Enterexissä hän aloitti noin kaksi vuotta sitten.

Partanen kertoo vastanneensa eri yhtiöissä liiketoiminnasta yli 80 maassa. Suurimmat neuvotellut sopimukset ovat 150–200 miljoonaa euroa.

Aurubiksessa hän myi teknologiaa myös Kiinan armeijalle.

Ennen puolison löytymistä Partasella oli enimmillään 250 matkapäivää ja yli 150 kansainvälistä lentoa vuodessa, mutta matkustaminen on nyt vähentynyt. Tänä kesänä hän on hoitanut lapsen syntymän jälkeen Enterexin asioita paljolti Jyväskylästä, jossa myös useita asiakkaita on vieraillut hänen luonaan.

Päivittäistyön lisäksi Partanen toimii hallitus- ja konsultointitehtävissä Suomessa, Puolassa sekä USA:ssa.

– Suomessa toimin hallituksen puheenjohtajana ja osaomistajana BlackSmith Consulting Oy:ssä. Kyseessä on start-up-yritys, joka toimittaa hitsaus- ja hitsausteknologiaan liittyviä ratkaisuja ja toimintamalleja sekä työkaluja yrityksien riskienhallintaan ja operatiiviseen kehittämiseen.

Tuotteiden lisäksi yritys kehittää elinkaaripalveluita, kuten ennakoivan huollon palvelua yhdistämällä sensoridataa, keinoälyä ja neuroverkkoja.

– Haluan auttaa keskisuomalaisia yrityksiä kansainvälistymään, kumppanin haussa sekä toimintojen ja tuotannon parantamisessa, Partanen kertoo.

– Minulla on yli 2 000 hengen kontaktiverkosto kansainvälisessä auto- ja ajoneuvoteollisuudessa.

BlackSmith Consultingilla on Keski-Suomessa jo yli 20 asiakasta.

– Olen valmis myös lähtemään keskisuomalaisten yritysten hallituksiin, Partanen sanoo.

Keski-Suomesta ja Suomesta pitäisi Partasen mielestä katsoa enemmän ulkomaille.

– Täällä on paljon sellaista mentaliteettia, että tehdään niin kuin on tehty 20–30 vuotta. Ei olla valmiita haastamaan omia asenteita, hän sanoo.

Hänen mukaansa Kiinasta ja Intiasta voitaisiin oppia paljonkin.

– Suomessa ei aina ymmärretä, että Intiassa ja Kiinassa on menty valovuosia eteenpäin. Teollisuuden investointituotteissa laatu voi olla jopa parempi kuin Suomessa.

Hän ottaa esimerkiksi eteläkorealaisen Hanon Thermal Systemsin Intian-tehtaan, joka valmistaa autojen ilmastointilaitteita.

– Kun yleensä pidetään hyvänä tasona, että miljoonasta teollisuuskoneen osasta 500–700 palautuu, Hanonin tehtaan luku on ollut välillä jopa nollassa, Partanen kertoo.

Intialaisessa yhtiössä myös johtajilta vaaditaan nöyrää suhtautumista työhön.

– Johto vastaa henkilökohtaisesti myös koneiden huollosta ja puhtaudesta, hän kertoo.

Partasen vauhti kuulostaa hengästyttävältä, sillä mies tekee viikossa 50–70 tuntia töitä.

– Olen pitänyt osaamista yllä lukemalla yhden tieteellisen teoksen viikossa jo useiden vuosien ajan. Ammatillisia kiinnostuksen kohteitani ovat materiaalitieteet ja metallurgia, tuotantotalous, yritys- ja makrotaloustiede, neuroekonomia, psykologia ja sosiologia, johtamistieteet sekä kompleksisuustieteet.

Miten aikasi riittää tähän kaikkeen?

– Asiat priorisoidaan niin, että ehditään, hän sanoo.

Koulukaveri otti yhteyttä 20 vuoden jälkeen – avaimia vaihdettiin pian

Juho Partasen ja hänen puolisonsa Anna Sirvion tarina on kuin Hollywood-elokuvasta.

Partanen ja Sirvio olivat samalla luokalla ala-asteen neljännestä luokasta yläasteen loppuun saakka, ensin Cygnaeuksen koulun musiikkiluokalla ja sitten Voionmaan koulun musiikkiluokalla.

– Ystävyys oli koko ajan kaveripohjalla, vaikka tanssimme ensimmäiset hitaat jo ala-asteella, Partanen kertoo.

Musiikin opiskelu vei Sirvion mukanaan ja kaksikon yhteydenpito katkesi yläasteen jälkeen. Musiikki vei Sirvion aikaa tuolloin entistä enemmän.

Sirvio on klassinen pianisti, Partanen soitti kitaraa ja rumpuja.

Tarvittiin noin 20 vuotta ennen kuin Partanen ja Sirvio löysivät toisensa.

– Anna otti yhteyttä minuun Facebookin kautta viime vuoden heinäkuussa. Hän kysyi, olenko onnellinen tämänhetkisessä elämässäni, Partanen kertoo.

Kaksikko tapasi muutama viikko yhteydenoton jälkeen. Sittemmin asiat ovat edenneet nopeasti.

– Kolme päivää uudelleen tapaamisen jälkeen vaihdoimme avaimia, Partanen kertoo.

Pari kihlautui viime joulukuussa ja tämän vuoden kesäkuussa perheeseen syntyi Naistenklinikalla Helsingissä tyttö, Anna-Fiona.

Perhe asuu Malagassa Espanjassa. Toinen asunto on Helsingissä. Juhon toimisto on Monacossa.

Heinä- ja elokuun kolmikko asui Jyväskylän Mäki-Matissa Annan isän talossa. Annan isä on eläkkeellä oleva yritysjohtaja ja metallurgi eli metallin valmistus- ja jalostusmenetelmien osaaja, jonka kanssa Partanen löysi nopeasti yhteisen puheenaiheen.

– Hän oli yllättynyt, että pystyn keskustelemaan hänen kanssaan metallurgiasta.