Tätä on arki työpaikalla Italiassa: Kuume mitataan päivittäin ja kahviautomaateille pitää jonottaa

Pohjois-Italiassa sijaitsevalla Wärtsilän tehtaalla arki on muuttunut monin tavoin koronavirusepidemian takia. Merimoottoreita ja potkureiden komponentteja valmistavalla Triesten tehtaalla yritetään kaikin keinoin estää koronaviruksen leviäminen tehtaan 1 300 työntekijään.

Wärtsilän mediasuhteista vastaava johtaja Sari Luhanka kertoo, että tässä on toistaiseksi onnistuttu ja tehdas toimii suhteellisen normaalisti. Sairauspoissaoloja ei juuri ole ollut, mutta koulujen sulkeminen on vaikeuttanut perheellisten työntekijöiden elämää.

Trieste sijaitsee lähellä karanteeniin määrättyä aluetta.

Työterveyslääkäri mittaa jokaiselta työntekijältä kuumeen päivittäin, ja kuumeiset ohjataan tarvittaessa kotiin. Toimihenkilöt tekevät etätöitä jo nyt mahdollisimman paljon. Kokoukset, koulutukset ja palaverit on peruttu.

Wärtsilällä on jo kokemusta reagoinnista epidemiaan. Yhtiön kolmella Kiinan tehtaalla on Luhangan mukaan palattu jo arkeen pitkitetyn uudenvuoden vapaan jälkeen ja tuotanto on ollut käynnissä muutaman viikon. Moni Italiassa käyttöön otettu varautumiskeino onkin jo testattu Kiinassa.

Yksi keinoista on ihmisten välisen välimatkan pidentäminen. Niin juoma- ja kahviautomaateilla, hisseillä kuin ruokalassakin kiinnitetään huomiota siihen, etteivät ihmiset pakkautuisi liian lähelle toisiaan. Juoma-automaateilla on kerrallaan enintään kolme ihmistä.

– Oletan, että ihmiset myös vähän välttelevät menemästä lähelle toisiaan, Luhanka sanoo.

Ruokalassa metrin välit

Henkilöstöravintolassa pöytien ja tuolien välimatkaa on pidennetty noin metriin, kuten Italian viranomaiset ovat kehottaneet. Ruokalassa myös käydään vuoroittain. Hygieniaan kiinnitetään Luhangan mukaan Italiassa paljon huomiota ja ihmiset ovat hyvin tietoisia tilanteesta. Yleisiä tiloja desinfioidaan säännöllisesti.

Työnantaja on suositellut työntekijöitä käyttämään portaita hissin sijaan. Tupakointialueet on suljettu.

Kiinassa työntekijät pitivät laajalti hengityssuojaimia, ja työnantaja on varannut niitä Italiassakin. Niitä ei kuitenkaan yleisesti käytetä.

– Olemme ohjeistaneet käyttämään kasvomaskeja, jos työntekijä epäilee tartuntaa itsellään tai jollain, jota hän on avustanut. Toisaalta silloin ei olla myöskään töissä.

Wärtsilällä on huoltotoimintaa myös Genovassa sekä etelämpänä Tarantossa ja Napolissa. Kiinan vaikeuksien jälkeen yhtiö on siirtynyt käyttämään muita, vaihtoehtoisia komponenttien toimittajia, ja eurooppalaisia toimittajia on käytetty enemmän.

Italiassa toimii kaikkiaan noin 70 suomalaisyritystä.

Hissi- ja liukuporrasyhtiö Kone kertoo, että sen kaksi karanteenialueella Lombardiassa sijaitsevaa hissien komponenttitehdasta jatkavat toimintaansa. Myös hissien huoltotoiminnan odotetaan jatkuvan Italiassa joitakin poikkeuksia lukuun ottamatta.