Takatalvi uhkaa Keski-Suomen taloutta – Keski-Suomen näkymät ovat maan heikoimmat EK:n barometrissä

Elinkeinoelämän keskusliiton (EK) uusin suhdannebarometri ennustaa kylmiä puhureita Keski-Suomen talouteen. Yleistilanne on vielä hyvä, mutta Keski-Suomen alueelliset suhdannenäkymät ovat kaikkein heikoimmat barometrin yhdeksästä seutukunnasta.

Suhdannenäkymien huhtikuinen saldoluku oli Keski-Suomessa -12. Ylivoimaisesti parhaimmat suhdanneodotukset Suomessa on Hämeessä, missä saldoluku on +13. Saldoluku on positiivista kehitystä kuvanneiden vastaajien osuus vähennettynä negatiivista kehitystä kuvanneiden osuudella.

Kyselyyn vastanneista Keski-Suomessa toimivista yrityksistä 18 prosenttia odottaa suhdanteiden heikkenemistä ja 6 prosenttia paranemista. Loput arvioivat tilanteen jatkuvan ennallaan eli tavanomaista suotuisampana.

– Taustalla on erityisesti yritysten heikot myynti- ja kannattavuusodotukset. Keski-Suomen näkymiä painaa myös teollisuuden odotusten yleinen heikkeneminen, analysoi ekonomisti Simo Pinomaa EK:sta.

Valtakunnallisessa barometrissa kaikkein huonoimmat suhdanneodotukset on metsäteollisuuden yrityksillä. Toimiala on erittäin merkittävä Keski-Suomen talouselämälle.

– Keski-Suomelle on ollut tyypillistä, että sen talous on lähtenyt taantuman jälkeen kasvuun aiemmin kuin muissa maakunnissa. Näyttää siltä, että reagoimme etupainotteisesti myös odotusten heikkenemiseen, pohtii Keski-Suomen kauppakamarin toimitusjohtaja Ari Hiltunen.

Muutamassa asiassa Keski-Suomen näkymät ovat kuitenkin keskimääräistä paremmat. Lähes neljännes yrityksistä odottaa henkilökunnan määrän kasvavan seuraavan kolmen kuukauden aikana. Myös ammattityövoiman puute on Keski-Suomessa lievempää kuin monessa muussa maakunnassa.

Vaikka Keski-Suomessa odotukset ovat mollivoittoisia, niin yleinen suhdannetilanne arvioitiin vielä huhtikuussa tavanomaista suotuisammaksi. Näkemykselle antoivat tukensa myös suhdannebarometrin julkistustilaisuuteen osallistuneet paikalliset yritysedustajat.

– Rakentaminen on ollut huipputasolla erityisesti Jyväskylän seudulla. Nyt tilanne tasoittuu, mutta säilyy edelleen hyvällä tasolla, arvioi yksikönjohtaja Noora Sokero Skanskasta.

Hänen mukaansa kysyntää tuovat erityisesti julkiset hankkeet ja yritysten rakennuskohteet. Asuntojakin rakennetaan edelleen, mutta aloitusten määrä pienenee huippuluvuista.

– Ruokakaupassa näkymät ovat edelleen positiiviset. Viime kesä oli meille erittäin hyvä ja siitä on vaikea alkavana kesänä enää parantaa. Paljon riippuu keleistä, sanoo toimitusjohtaja ja K-Supermarket Lutakon kauppias Mikko Ruuskanen.

Hän on investoinut kaupan ensimmäiseen automaattikassaan, joka otetaan käyttöön toukokuun puolivälissä.

– Odotan, että se nopeuttaa pienten ostosten myyntiä.

Työstökoneisiin komponentteja valmistavan muuramelaisen OK-Vise Oy:n myyntiin Keski-Suomen suhdanteilla ei ole kovin suurta merkitystä. Kymmenen henkeä työllistävän yrityksen myynnistä 90 prosenttia menee vientiin.

– Tärkeimmät vientimaat ovat USA, Japani, Saksa ja Taiwan. Olemme kasvaneet viime aikoina 10–15 prosentin vuosivauhtia. Tänä vuonna kasvussa tuskin syntyy uutta ennätystä, sillä Aasiassa tuotantoinvestoinnit ovat menossa rajusti alaspäin, kertoo toimitusjohtaja Olavi Meriläinen.

Keski-Suomessa EK:n suhdannekyselyyn vastasi 68 yritystä, jotka työllistävät 13 131 henkilöä.