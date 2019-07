Taksiliiton kysely: Luottamus takseihin laski taksiuudistuksen jälkeen, yli viidennes vähensi taksilla ajoa

Vuosi sitten voimaan astunut taksilaki on heikentänyt asiakkaiden luottamusta taksipalveluihin, käy ilmi Taksiliiton teettämästä kyselystä. Uusi taksilaki muun muassa vapautti taksien hinnoittelun ja kilpailun.

Yli puolet vastanneista suhtautui kielteisesti nykyiseen taksilakiin. Vain pieni määrä vastaajia kertoi lisänneensä taksin käyttöä, kun taas yli viidennes vastaajista vähensi taksilla ajoa.

– On käynyt, kuten vuosi sitten povasimme: asiakkaiden oma vastuu hintatiedoista ja turvallisuudesta on kasvanut. Suomalaisten taksiasiakkaiden on pitänyt ensi kertaa miettiä, kenen kyydissä he kulkevat, ja tämä näkyy paljon siinä, miten asiakkaamme ovat reagoineet muutoksiin, taksiyhtiö Lähitaksin toimitusjohtaja Juha Pentikäinen sanoo tiedotteessa.

Kolmannes vastaajista koki myös taksien saatavuuden heikentyneen. Sen sijaan paljon taksia käyttävät vastaajat kokivat taksipalveluiden laadun parantuneen.

Taksiliiton mukaan alle 35-vuotiaat ja paljon taksia käyttävät uskoivat taksin käyttönsä lisääntyvän heti lainmuutoksen jälkeen.

– Näin ei tutkimuksen mukaan kuitenkaan ole käynyt. Kummankaan ryhmän taksin käyttö ei ole merkittävästi lisääntynyt, Taksiliiton toimitusjohtaja Timo Koskinen sanoo tiedotteessa.